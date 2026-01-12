Деякі з цих прізвищ звучать настільки екзотично, що важко повірити в їхнє давнє походження. Детальніше про рідкісні родові імена – розповідає 24 Канал з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.
Не пропустіть У вашому роду були аристократи: 11 українських прізвищ, які мають польське походження
Добірка рідкісних прізвищ в Україні
За словами дослідника Юліана Редька, більшість таких унікальних прізвищ має дуже унікальне походження. Так, одні з них є відгомоном давніх діалектизмів, значення яких вже втрачено в сучасній мові. Водночас інші родові імена утворилися через банальні канцелярські помилки минулих століть, коли одна змінена писарем літера народжувала абсолютно нову родову гілку.
Що цікаво, є і такі прізвища, які дивом збереглися ще з козацьких часів, фіксуючи надзвичайно влучні, але нині забуті жартівливі прізвиська. Серед рідкісних українських прізвищ:
- Палилюлька – власниками такого унікального прізвища є 22 людини, за даними генеалогічного товариства "Рідні".
- Печиборщ – 77 носіїв цього родового імені в Україні.
- Пиво – в Україні наразі проживають 79 людей з таким прізвищем.
- Поцілуй – налічується лише 17 носіїв цього прізвища.
- Річка – на території України нині мешкають 40 представників такого родового імені.
- Ромашка – 91 носій цього прізвища.
- Київ – відомо про 40 носіїв цього прізвища в Україні.
- Дніпро – 6 людей можуть похизуватись таким родовим іменем.
- Житомир – вважається дуже рідкісним, адже його має лише 1 людина.
- Одеса – налічується тільки 2 власники цього прізвища.
- Листопаденко – залишилось лише 3 представники такого родового імені на території України.
- Сонечко – власниками цього прізвища є 4 українці.
- Україна – 26 людей можуть похизуватися таким родовим іменем.
- Червоноокий – налічується 16 носіїв цього прізвища в Україні.
- Чорнооченко – 15 українців мають таке родове ім'я.
- Янгол – відомо лише про 36 носіїв цього прізвища.
- Обійдихата – ним можуть похизуватись 47 українців.
- Секретний – 22 представники такого родового імені живуть в Україні.
- Ляля – нині відомо про 51 носія цього рідкісного прізвища.
Рідкісні прізвища в Україні / Фото Freepik
Які стародавні прізвища залишились в Україні?
У давнину, коли прізвиська лише формувалися і закріплювалися за родами, люди були дуже спостережливими. Так, кожного оцінювали не тільки за силою чи вправністю у ремеслі, але й за гостротою розуму.
Тих, хто вмів дати мудру пораду, розв'язати конфлікт, мав хист до навчання або просто відзначався кмітливістю серед інших, народ нагороджував особливими прізвищами.
До родових імен, які давали найрозумнішим українцям, належать: Мудрий, Мудрець, Мудрик, Мудрак, Мудрецький, Розумнюк, Голова, Головач і Змислий.