Деякі з цих прізвищ звучать настільки екзотично, що важко повірити в їхнє давнє походження. Детальніше про рідкісні родові імена – розповідає 24 Канал з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.

Добірка рідкісних прізвищ в Україні

За словами дослідника Юліана Редька, більшість таких унікальних прізвищ має дуже унікальне походження. Так, одні з них є відгомоном давніх діалектизмів, значення яких вже втрачено в сучасній мові. Водночас інші родові імена утворилися через банальні канцелярські помилки минулих століть, коли одна змінена писарем літера народжувала абсолютно нову родову гілку.

Що цікаво, є і такі прізвища, які дивом збереглися ще з козацьких часів, фіксуючи надзвичайно влучні, але нині забуті жартівливі прізвиська. Серед рідкісних українських прізвищ:

  • Палилюлька – власниками такого унікального прізвища є 22 людини, за даними генеалогічного товариства "Рідні".
  • Печиборщ – 77 носіїв цього родового імені в Україні.
  • Пиво – в Україні наразі проживають 79 людей з таким прізвищем.
  • Поцілуй – налічується лише 17 носіїв цього прізвища.
  • Річка – на території України нині мешкають 40 представників такого родового імені.
  • Ромашка – 91 носій цього прізвища.
  • Київ – відомо про 40 носіїв цього прізвища в Україні.
  • Дніпро – 6 людей можуть похизуватись таким родовим іменем.
  • Житомир – вважається дуже рідкісним, адже його має лише 1 людина.
  • Одеса – налічується тільки 2 власники цього прізвища.
  • Листопаденко – залишилось лише 3 представники такого родового імені на території України.
  • Сонечко – власниками цього прізвища є 4 українці.
  • Україна – 26 людей можуть похизуватися таким родовим іменем.
  • Червоноокий – налічується 16 носіїв цього прізвища в Україні.
  • Чорнооченко – 15 українців мають таке родове ім'я.
  • Янгол – відомо лише про 36 носіїв цього прізвища.
  • Обійдихата – ним можуть похизуватись 47 українців.
  • Секретний – 22 представники такого родового імені живуть в Україні.
  • Ляля – нині відомо про 51 носія цього рідкісного прізвища.

Рідкісні прізвища в Україні Рідкісні прізвища в Україні / Фото Freepik

Які стародавні прізвища залишились в Україні?

  • У давнину, коли прізвиська лише формувалися і закріплювалися за родами, люди були дуже спостережливими. Так, кожного оцінювали не тільки за силою чи вправністю у ремеслі, але й за гостротою розуму.

  • Тих, хто вмів дати мудру пораду, розв'язати конфлікт, мав хист до навчання або просто відзначався кмітливістю серед інших, народ нагороджував особливими прізвищами.

  • До родових імен, які давали найрозумнішим українцям, належать: Мудрий, Мудрець, Мудрик, Мудрак, Мудрецький, Розумнюк, Голова, Головач і Змислий.