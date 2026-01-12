Деякі з цих прізвищ звучать настільки екзотично, що важко повірити в їхнє давнє походження. Детальніше про рідкісні родові імена – розповідає 24 Канал з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.

Добірка рідкісних прізвищ в Україні

За словами дослідника Юліана Редька, більшість таких унікальних прізвищ має дуже унікальне походження. Так, одні з них є відгомоном давніх діалектизмів, значення яких вже втрачено в сучасній мові. Водночас інші родові імена утворилися через банальні канцелярські помилки минулих століть, коли одна змінена писарем літера народжувала абсолютно нову родову гілку.

Що цікаво, є і такі прізвища, які дивом збереглися ще з козацьких часів, фіксуючи надзвичайно влучні, але нині забуті жартівливі прізвиська. Серед рідкісних українських прізвищ:

Палилюлька – власниками такого унікального прізвища є 22 людини, за даними генеалогічного товариства "Рідні".

Рідкісні прізвища в Україні / Фото Freepik

Які стародавні прізвища залишились в Україні?