Священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму тіктоці детально відповів на це питання. Він пояснив, чому триденне святкування є помилковим з релігійного погляду.

Дивіться також Як прожити літо так, щоб не шкодувати восени: 7 простих справ для незабутнього сезону

Чи існує третій день Зелених свят?

Священник ПЦУ Олексій Філюк зазначив, що за християнським уставом Трійця триває рівно два дні. Першим днем є неділя – величне свято Святої Трійці. Наступний день, понеділок, Церква присвячує Дню Святого Духа. Ці два дні є святковими, і протягом цього часу віряни відвідують богослужіння та утримуються від важкої праці.

Отець Олексій наголосив, що вівторок, який у народі часто вважають "третім днем" Зелених свят, насправді є звичайним буденним днем. Церковний календар не передбачає жодних особливих богослужінь чи заборон на цей час. Тому будь-які страхи щодо того, що у вівторок не можна працювати, прибирати вдома чи на городі, є звичайними забобонами.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Священник закликав не вірити у вигадані прикмети, не боятися роботи у вівторок та довіряти лише офіційним церковним настановам.

Традиції Зелених свят в Україні 2026

У сучасному світі на Трійцю люди збирають букети з лепехи, чебрецю та польових квітів, несуть їх до храму на святкову службу. А вже після освячення прикрашають ними кімнати.

Засушену зелень ніхто не викидає після свята. Її дбайливо зберігають за іконами протягом усього року як сильний родинний оберіг.

Узимку ці трави використовують для приготування цілющих чаїв, додають у воду під час купання або зашивають у подушки для спокійного сну і захисту від поганих сновидінь.