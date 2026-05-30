Чому на Трійцю прикрашають дім зеленню?

У християнській традиції свіжа зелень символізує оновлення людської душі та Боже благословення. Церква пов'язує використання гілок і трав із біблійною подією – прикрашанням Сіонської світлиці, де колись на апостолів зійшов Святий Дух. Яскраві зелені листочки нагадують вірянам про те, що завдяки Божій благодаті все живе розквітає, народжується знову та отримує сили для духовного зростання.

Водночас наші пращури вірили, що перед початком літа межа між земним і потойбічним світами стає дуже тонкою. У зв'язку з цим, активізуються русалки, мавки та інші духи. Люди обов'язково клали гілки клена, дуба або липи біля воріт, вікон та на порозі хати, щоб захистити себе від усього лихого.

Що цікаво, кожна рослина мала своє призначення. Так, полин і ялівець виганяли хвороби й відганяли відьом, любисток захищав дітей від пристріту, а м'ята приваблювала в родину спокій, злагоду та затишок.

Традиції Трійці в Україні 2026

У сучасному світі на Трійцю люди збирають букети з лепехи, чебрецю та польових квітів, несуть їх до храму на святкову службу. А вже після освячення прикрашають ними кімнати.

Засушену зелень ніхто не викидає після свята. Її дбайливо зберігають за іконами протягом усього року як сильний родинний оберіг.

Узимку ці трави використовують для приготування цілющих чаїв, додають у воду під час купання або зашивають у подушки для спокійного сну і захисту від поганих сновидінь.