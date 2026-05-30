Цей день символізує розквіт природи, початок літа та остаточне утвердження християнської віри на землі. Українці здавна шанують цей день, пише сайт "Українські традиції". Детальніше про історію, традиції та заборони Трійці – читайте в нашому матеріалі.

Яка історія Трійці?

Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква відзначають Трійцю рівно на 50-й день після Великодня. Тому інша офіційна назва цього свята – П'ятдесятниця.

За Святим Письмом, саме у цей день на апостолів, які зібралися разом у Єрусалимі, зійшов Святий Дух у вигляді вогняних язиків. Після цього дива учні Христа раптово отримали дар говорити різними мовами світу, щоб нести Слово Боже та проповідувати християнство усім народам.

Що цікаво, це свято також уособлює триєдність Бога: Отця, Сина та Духа Святого. Водночас П'ятдесятницю віряни вважають офіційним днем народження християнської церкви.

Традиції Трійці в Україні

В Україні Трійця пов'язана з прадавніми слов'янськими літніми обрядами. Головний символ свята – жива зелень. Напередодні люди влаштовують генеральне прибирання, а потім прикрашають будинки й подвір'я гілками липи, берези, клена або дуба. Підлогу в кімнатах щедро встеляють пахучими травами, зокрема м'ятою, чебрецем та любистком, через що оселя наповнюється особливим лісовим ароматом.

У святковий ранок віряни відвідують урочисту службу в храмах, тримаючи в руках букети з польових квітів та лікарських трав. Церква освячує цю зелень, і люди несуть її додому як сильний оберіг від хвороб та негараздів. Засушені трави зберігають за іконами протягом усього року і використовують для заварювання лікувального чаю. Після церкви заведено збиратися всією родиною за пишним столом, пекти святковий коровай і пригощати ним гостей.

Зелені свята 2026 / Фото Українського центру культури та мистецтва

Що не можна робити на Трійцю 2026?

У святкові дні діють суворі народні та церковні обмеження. Вони мають відволікти людину від побутових турбот та спрямувати думки християн до духовного. Так, на Трійцю не можна: