У цей день наші предки дотримувалися певних заборон, бо не хотіли накликати негаразди й труднощі в родину. Про це детальніше – пише сайт "Українські традиції".

Що не можна робити на Зелені свята 2026?

Вірянам варто уникати будь-яких конфліктів, а також лихослів'я, пліток та заздрощів. Ба більше, навіть негативні думки цього дня вважаються гріхом, тому важливо налаштувати себе на позитив і примирення.

Також народні прикмети закликають повністю відмовитися від важкої фізичної праці на Трійцю. До того ж усі побутові справи краще відкласти на інший час, зокрема це стосується і рукоділля.

Так, шиття, в'язання й вишивання традиційно перебувають під забороною. З цієї ж причини Церква не рекомендує планувати на Трійцю весілля чи вінчання.

Що цікаво, наші предки вірили, що на Зелені свята активізуються русалки та лісові духи. Через це пращури відмовлялися від прогулянок наодинці лісами чи полями, а також не виводили туди домашню худобу.

Найнебезпечнішим місцем на Зелені свята вважають відкриті водойми. Саме тому купатися в річках та озерах у цей день категорично заборонено, щоб не накликати на себе біду.

Традиції Зелених свят в Україні

В Україні Трійця пов'язана з прадавніми слов'янськими літніми обрядами. Головний символ свята – жива зелень. Напередодні люди влаштовують генеральне прибирання, а потім прикрашають будинки й подвір'я гілками липи, берези, клена або дуба. Підлогу в кімнатах щедро встеляють пахучими травами, зокрема м'ятою, чебрецем та любистком, через що оселя наповнюється особливим лісовим ароматом.

У святковий ранок віряни відвідують урочисту службу в храмах, тримаючи в руках букети з польових квітів та лікарських трав. Церква освячує цю зелень, і люди несуть її додому як сильний оберіг від хвороб та негараздів. Засушені трави зберігають за іконами протягом усього року і використовують для заварювання лікувального чаю. Після церкви заведено збиратися всією родиною за пишним столом, пекти святковий коровай і пригощати ним гостей.