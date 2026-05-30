У цей день в храмах лунають особливі молитви, які мають глибокий сакральний зміст. Так, віряни просять про заступництво, очищення душі та, найголовніше сьогодні для кожного українця – про мир і захист для нашої землі. Як правильно молитися у День Святої Трійці – читайте детальніше в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Що насправді означає зелень, якою прикрашають оселю на Трійцю

Які молитви треба читати на Трійцю 2026?

Молитва за мир і перемогу України

Праведно є і годиться богоналежно славити й хвалити Тебе, Пресвяту Трійцю, нероздільно Одну і Єдину в Своїй всебезкінечно перевищуючій сутності, Тебе, премилосердного нашого Бога. Тебе величають усі земнородні, тебе славословлять небесні духи. Єдине сутністю Божество, що живеш у Трьох Особах, Тобі ми, всі вірні, приносимо Богоналежний поклін. Отче Вседержителю, Сину і Слово Боже, Всесвятий Душе, Єдина Сило і Владо, Єдине Царство й Величносте, прости і помилуй, зціли й спаси нас, що в Тебе твердо віруємо і нашим Богом визнаємо, що до Тебе повсякчас молимося, що Тобі завжди хочемо служити, сумлінно сповняючи Твою волю, заповіді й настанови, і Тебе чимраз більше любити й шанувати. Амінь. Пресвята Трійце Боже наш всемилостиво даруй Перемогу і Мир Україні.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Молитва "Царю Небесний"

Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси й все наповняєш, Скарбе добра і життя Подателю, Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші. Амінь.

Молитва Господня

Отче наш, що єси на небесах! Нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні. І прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у випробовування, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.

Молитва про благословення і прощення гріхів

В ім'я Отця-Бога, Сина і Духа Святого молимо про всепрощення і помилування в день світлий і святковий. Тричі єдиний Отець наш Небесний, підносимо слова радості в цей святковий день і вклоняємося образам в надії на повчання і позбавлення від хвороб і гріхів, для наших душ обтяжливих.

Проголошуємо віру істинну та передаємо з вуст в уста слова подяки за життя наші в добро і милості Твоєї. Молимося за кожного на землі живого. Благослови, Господи, на життя праведне в милості і благості. Дай нам, Боже, сил прожити його в шануванні Тебе та у вихованні дітей за заповітами твоїм незаперечним і єдино праведним. Амінь.

Молитва-прохання на Трійцю

Пресвята Трійця, помилуй нас; Сину, очисти наші гріхи; Батьку, пробач беззаконня наше; Святий Дух, відвідай і зціли немочі наші, заради Імені Твого. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому духу і нині й повсякчас і навіки-віків. Амінь.

Для написання матеріалу використані джерела: сайти ПЦУ та УГКЦ.