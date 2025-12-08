Тих, хто вмів дати мудру пораду, розв'язати конфлікт, мав хист до навчання або просто відзначався кмітливістю серед інших, народ нагороджував особливими прізвищами. Про це детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.

Які українські прізвища давали найрозумнішим?

В Україні збереглися прізвища, які вказують на особливі розумові здібності або освіченість предків. Носії таких прізвищ століттями тому були тими, до кого йшли за порадою, хто вмів читати й писати, або ж просто вражав усіх своєю кмітливістю. Серед прізвищ, які давали найрозумнішим українцям:

Мудрий – це прізвище можна часто почути серед жителів Заходу України. У сучасному світі відомо про 1708 носіїв такого родового імені. Здебільшого представники прізвища Мудрий мешкають на Тернопільщині та Львівщині.

Мудрець – таке родове ім'я вважається рідкісним в Україні. Річ у тім, що налічується лише 13 його власників. Переважна більшість носіїв цього прізвища живе на Харківщині, як зазначається у генеалогічному товаристві "Рідні".

Мудрик – прізвище, яке найчастіше можна почути на Київщині й Львівщині. Нині відомо про 3211 носіїв такого родового імені.

Мудрак – це родове ім'я мають 2950 громадян України, які здебільшого мешкають на Київщині та Дніпровщині.

Мудрецький – хоч це прізвище і вважається непоширеним, все ж його можна почути в усіх областях України. Лише 65 людей мають родове ім'я Мудрецький.

Розумнюк – ним можуть похизуватися лише 185 українців, які переважно живуть на Київщині.

Голова – нині відомо про 578 власників цього прізвища. Його можна часто почути на Львівщині та Київщині.

Головач – 4668 його носіїв проживають в усіх областях України.

Змислий – 70 українців мають таке прізвище. Здебільшого вони живуть на Львівщині.

Прізвища, які давали найрозумнішим українцям / Фото Freepik

