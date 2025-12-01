Однак нині зовсім інше прізвище вважається найпопулярнішим серед українців. Ба більше, воно також дуже часто зустрічається у США та країнах Європи, пише 24 Канал з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

Яке прізвище популярне в Україні та світі?

Абсолютним лідером серед українських родових імен є прізвище Мельник. Наразі його носіями є 107 878 громадян, які мешкають в усіх куточках нашої держави. Хоча власників цього прізвища можна зустріти й у східних регіонах, найбільша їх концентрація спостерігається на західних теренах, а також на Київщині, Вінниччині та Львівщині.

Що цікаво, це родове ім'я походить від давньої та шанованої професії млинаря. Оскільки перероблення зерна на борошно було критично важливим для сільського господарства, млини існували майже в кожному поселенні. Відповідно, люди, які володіли млинами або працювали на них, отримували професійні прізвиська, що згодом трансформувалися у прізвища та закріпилися на території України, зазначає мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

До речі, родове ім'я Мельник має свої "двійники" за кордоном. Наприклад, у Німеччині та Швейцарії найпопулярнішим є аналогічне прізвище Мюллер (Müller), а в Австрії та Сполучених Штатах Америки надзвичайно поширеним є варіант Міллер (Miller).

Походження українських прізвищ / Фото Freepik

Кому ще належало прізвище Мельник у давнину?