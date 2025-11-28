Які ж прізвища існують лише в українському контексті – розповідає 24 Канал з посиланням на дослідження викладача української мови А. Ф. Нечипоренко.

Які прізвища можна почути лише в Україні?

Майборода

У сучасному світі налічується 6529 носіїв цього прізвища. Переважна більшість його власників мешкає на Київщині, хоча таке родове ім'я можна почути в усіх областях України. Що цікаво, прізвище Майборода згадується у козацьких реєстрах за 1756 рік. Також воно належало представникам старшини Гетьманщини, православного духовенства та київського міщанства, за даними генеалогічного товариства "Рідні".

Неїжборщ

Вважається рідкісним в Україні, адже відомо лише про 20 його власників. Здебільшого люди з прізвищем Неїжборщ живуть на Полтавщині та Сумщині. На відміну від попереднього родового імені, це не згадується у козацьких реєстрах.

Завалипіч

Прізвищем Завалипіч володіють 118 людей. Здебільшого вони живуть на Дніпровщині.

Які прізвища залишились лише в Україні / Фото Freepik

Затуливітер

Цим прізвищем можуть похизуватись 374 українці. Переважна більшість власників такого родового імені мешкає на Полтавщині, Київщині та Кіровоградщині. Це прізвище також не згадується у козацьких реєстрах.

Вирвикишка

Це прізвище також можна назвати доволі рідкісним. Річ у тім, що його власниками є лише 75 українців. Здебільшого вони живуть на Черкащині та Полтавщині. Прізвище Вирвикишка згадується у реєстрах серед репресованих.

Які ще прізвища неможливо почути за кордоном?