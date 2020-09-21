Різдво Пресвятої Богородиці: привітання зі святом у прозі та віршах
Різдво Пресвятої Богородиці, яке ще також називають Богородичним святом, святкують 21 вересня 2020 року. Цей день вважають радісною подією, адже сім'ї разом відправляються на церковні богослужіння, а також вітають один одного із цим святом.
Богородиця символізує єднання Бога з людським родом, християни просять в Діви Марії захисту та благословення. Також свято також називають "Другої Пречисти" чи "осенини", адже в цей день, 21 вересня, за народним календарем настає осінь.
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Тож у привітаннях з Різдвом Пресвятої Богородиці бажають душевного спокою, благодаті та переповідають історію про народження Богородиці.
Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці
Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці у прозі
Пресвята Матір Божа народилася в цей вересневий день. Вона дала життя Господу, благословивши цим все людство. Миру, добра, світла і чистих помислів бажаємо кожному християнину!
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Вітаємо з Різдвом Пресвятої Богородиці. Нехай чистота і світло цього свята наповнять Вашу душу благодаттю, а віра буде щирою і міцною. І тоді у Вашому житті неодмінно будуть траплятися справжні чудеса.
З Різдвом Пресвятої Богородиці – привітання у прозі
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З святом народження Пресвятої Богородиці вітаємо всіх християн! Нехай зійде до вас любов, щастя, добро і радість. Нехай Діва Марія допоможе у всіх починаннях, а серця будуть сповнені чистої віри.
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Вітаю вас з великим православним святом. Нехай велич і чистота цього свята подарують вам радість і щастя, а віра стане міцнішою. Бажаю, щоб в житті завжди було місце для великих і маленьких чудес.
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Вітаю вас з чудовим православним святом. Нехай в душі завжди буде спокій і віра, а в серці не буде місця злобі і розчаруванням. Адже Богородиця опікується над тими, хто несе доброту, любов і радість.
Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці у прозі українською мовою
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Вітаю вас з великим святом – Різдвом Пресвятої Богородиці, яка подарувала світові Спасителя нашого Ісуса Христа. У це чудове свято я бажаю вам миру, добра, процвітання, удачі, радості, любові, щастя, взаєморозуміння і душевного спокою. Нехай Пресвята Богородиця допомагає вам своїми молитвами!
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Від щирого серця вітаю вас з Різдвом Богородиці! Нехай Матір Божа охороняє вас і вашу родину від бід і нещасть, нехай дарує радість і благополуччя, нехай наставляє на шлях істинний, нехай допомагає приймати правильні рішення, долати труднощі і нехай наповнює ваше серце світлом, любов'ю і милосердям!
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Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці у віршах
Вже прийшла друга Пречиста
І вплела в свої намиста
Грона калинові, плоди пурпорові
Із яблук налитих, із груш соковитих,
Із кавунів, динь і слив
З неповторних земних див.
Різних сортів винограду,
По дозрілому йде саду,
По щедрій землі, по плаю
Це тобі й мені, – я знаю
І всім сущим на цім світі
Оті дари розмаїті,
Оця краса урожаю,
Ці лани, – з краю до краю,
Ця безмежна неба синь...
Навкруги, – де зір не кинь!
Подякуймо, поклонімся!
І уклінно помолімся
До Діви Марії, – за дари такії.
Віршовані привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці українською мовою
***
Вересневий день такий духмяний,
І дарами повняться поля.
А в стареньких Якова і Анни
Народилось золоте Маля.
Пригортають вимолену мрію,
Донечку – немов троянди цвіт –
І не знають, що на їх Марію
Вже давно чекає цілий світ.
Що слова здійснилися пророчі,
І в колисці Діва та свята,
Що через роки, одної ночі
Нам народить Господа-Христа.
Вже любов'ю зір її зоріє,
Вже й тепер найкраща на землі!
З днем народження Тебе, Маріє!
Славимо дорослі і малі...
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***
Твого Різдва, Пречиста, дивний ранок
Благословивсь й розцвів, як едельвейс.
Твою молитву прикладу до рани,
Голубко біла, що зійшла з небес.
Твій голос – світлий доторк Слави
Творця – Любові, сонячний прелюд
Небесних ласк. Пречиста Діво, ave!
Вклоняюсь. Плачу. Дякую. Молю.
Пребудь в моїй трагічній долі-пісні,
Осяй Небес натхненням ночі й дні!
Хай віру і надію нині й прісно
Твоя любов освячує в мені.
Над зраненою пташкою, Голубко,
Пречисті руки-крила вознеси.
І серце, як маленька спрагла грудка,
З Твоїх долонь зіп’є ковток весни.
Красиві привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці у віршах
***
Так довго, так щиро молилась,
Так вірила в милість Небес,
До Бога лиш серцем тулилась
І несла покірно свій хрест.
Просила, молила, благала...
Минули в чеканні літа,
Лиш віра в душі не згасала,
Надія на Бога Свята.
Почув ті Молитви Всевишній,
Потішив на схилі життя:
Під серцем побожним, безгрішним
Понесла Пречисте Дитя.
Смиренно здолавши сум'яття,
Чекала Святе Немовля.
І це Непорочне Зачаття
У вдячності славить Земля.
Їй всесвіт співає Осанну,
У світі надії — в квіту,
Бо Чиста і Праведна Анна
Народить Марію Святу.
***
У день Різдва Богородиці
Чудо станеться нехай.
Серце хай щастям наповниться,
Буде в душі Вашій рай.
Хай ні хвороби, ні прикрості
Вас ніколи не знайдуть.
Будуть хорошими новини,
Радість лише роки несуть.
***
З Богородиці Різдвом!
Нехай чудові побажання
Принесуть у твій щасливий будинок
Розуміння і визнання.
Вітаю тебе душевно я,
І бажаю тобі благ земних,
Щастя вічного і чарівного,
Багато радості кожної миті!
Короткі привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці у віршах
***
У Різдво Пресвятої Богородиці
Всі печалі і скорботи підуть.
Нехай душа твоя щастям наповниться,
А молитви до неба дійдуть.
Нехай Заступниця наша небесна,
У починаннях допоможе тобі.
Стане життя схоже з казкою чарівною,
Немов рай настав на землі.
***
У день Різдва Богородиці
Чудо станеться нехай.
Серце хай щастям наповниться,
Буде в душі Вашій рай.
Хай ні хвороби, ні прикрості
Вас ніколи не знайдуть.
Будуть хорошими новини,
Радість лише роки несуть.
***
Ще сміється серпень золотий,
Але осені гінці вже йдуть.
Успіння Богородиці святої,
Дзвони на дзвіниці несуть.
Нехай Матір Божа вас від бід оберігає,
Живіть у мирі з Богом і людьми,
Нехай ангел вас крилами осінить,
І довгими нехай будуть ваші дні!