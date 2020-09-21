Різдво Пресвятої Богородиці, яке ще також називають Богородичним святом, святкують 21 вересня 2020 року. Цей день вважають радісною подією, адже сім'ї разом відправляються на церковні богослужіння, а також вітають один одного із цим святом.

Богородиця символізує єднання Бога з людським родом, християни просять в Діви Марії захисту та благословення. Також свято також називають "Другої Пречисти" чи "осенини", адже в цей день, 21 вересня, за народним календарем настає осінь.

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Тож у привітаннях з Різдвом Пресвятої Богородиці бажають душевного спокою, благодаті та переповідають історію про народження Богородиці.

Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці

Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці у прозі

Пресвята Матір Божа народилася в цей вересневий день. Вона дала життя Господу, благословивши цим все людство. Миру, добра, світла і чистих помислів бажаємо кожному християнину!

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Вітаємо з Різдвом Пресвятої Богородиці. Нехай чистота і світло цього свята наповнять Вашу душу благодаттю, а віра буде щирою і міцною. І тоді у Вашому житті неодмінно будуть траплятися справжні чудеса.



З Різдвом Пресвятої Богородиці – привітання у прозі

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З святом народження Пресвятої Богородиці вітаємо всіх християн! Нехай зійде до вас любов, щастя, добро і радість. Нехай Діва Марія допоможе у всіх починаннях, а серця будуть сповнені чистої віри.

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Вітаю вас з великим православним святом. Нехай велич і чистота цього свята подарують вам радість і щастя, а віра стане міцнішою. Бажаю, щоб в житті завжди було місце для великих і маленьких чудес.

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Вітаю вас з чудовим православним святом. Нехай в душі завжди буде спокій і віра, а в серці не буде місця злобі і розчаруванням. Адже Богородиця опікується над тими, хто несе доброту, любов і радість.



Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці у прозі українською мовою

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Вітаю вас з великим святом – Різдвом Пресвятої Богородиці, яка подарувала світові Спасителя нашого Ісуса Христа. У це чудове свято я бажаю вам миру, добра, процвітання, удачі, радості, любові, щастя, взаєморозуміння і душевного спокою. Нехай Пресвята Богородиця допомагає вам своїми молитвами!

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Від щирого серця вітаю вас з Різдвом Богородиці! Нехай Матір Божа охороняє вас і вашу родину від бід і нещасть, нехай дарує радість і благополуччя, нехай наставляє на шлях істинний, нехай допомагає приймати правильні рішення, долати труднощі і нехай наповнює ваше серце світлом, любов'ю і милосердям!

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Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці у віршах

Вже прийшла друга Пречиста

І вплела в свої намиста

Грона калинові, плоди пурпорові

Із яблук налитих, із груш соковитих,

Із кавунів, динь і слив

З неповторних земних див.

Різних сортів винограду,

По дозрілому йде саду,

По щедрій землі, по плаю

Це тобі й мені, – я знаю

І всім сущим на цім світі

Оті дари розмаїті,

Оця краса урожаю,

Ці лани, – з краю до краю,

Ця безмежна неба синь...

Навкруги, – де зір не кинь!

Подякуймо, поклонімся!

І уклінно помолімся

До Діви Марії, – за дари такії.



Віршовані привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці українською мовою

***

Вересневий день такий духмяний,

І дарами повняться поля.

А в стареньких Якова і Анни

Народилось золоте Маля.

Пригортають вимолену мрію,

Донечку – немов троянди цвіт –

І не знають, що на їх Марію

Вже давно чекає цілий світ.

Що слова здійснилися пророчі,

І в колисці Діва та свята,

Що через роки, одної ночі

Нам народить Господа-Христа.

Вже любов'ю зір її зоріє,

Вже й тепер найкраща на землі!

З днем народження Тебе, Маріє!

Славимо дорослі і малі...

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***

Твого Різдва, Пречиста, дивний ранок

Благословивсь й розцвів, як едельвейс.

Твою молитву прикладу до рани,

Голубко біла, що зійшла з небес.

Твій голос – світлий доторк Слави

Творця – Любові, сонячний прелюд

Небесних ласк. Пречиста Діво, ave!

Вклоняюсь. Плачу. Дякую. Молю.

Пребудь в моїй трагічній долі-пісні,

Осяй Небес натхненням ночі й дні!

Хай віру і надію нині й прісно

Твоя любов освячує в мені.

Над зраненою пташкою, Голубко,

Пречисті руки-крила вознеси.

І серце, як маленька спрагла грудка,

З Твоїх долонь зіп’є ковток весни.



Красиві привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці у віршах

***

Так довго, так щиро молилась,

Так вірила в милість Небес,

До Бога лиш серцем тулилась

І несла покірно свій хрест.

Просила, молила, благала...

Минули в чеканні літа,

Лиш віра в душі не згасала,

Надія на Бога Свята.

Почув ті Молитви Всевишній,

Потішив на схилі життя:

Під серцем побожним, безгрішним

Понесла Пречисте Дитя.

Смиренно здолавши сум'яття,

Чекала Святе Немовля.

І це Непорочне Зачаття

У вдячності славить Земля.

Їй всесвіт співає Осанну,

У світі надії — в квіту,

Бо Чиста і Праведна Анна

Народить Марію Святу.

***

У день Різдва Богородиці

Чудо станеться нехай.

Серце хай щастям наповниться,

Буде в душі Вашій рай.

Хай ні хвороби, ні прикрості

Вас ніколи не знайдуть.

Будуть хорошими новини,

Радість лише роки несуть.

***

З Богородиці Різдвом!

Нехай чудові побажання

Принесуть у твій щасливий будинок

Розуміння і визнання.

Вітаю тебе душевно я,

І бажаю тобі благ земних,

Щастя вічного і чарівного,

Багато радості кожної миті!



Короткі привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці у віршах

***

У Різдво Пресвятої Богородиці

Всі печалі і скорботи підуть.

Нехай душа твоя щастям наповниться,

А молитви до неба дійдуть.

Нехай Заступниця наша небесна,

У починаннях допоможе тобі.

Стане життя схоже з казкою чарівною,

Немов рай настав на землі.

***

У день Різдва Богородиці

Чудо станеться нехай.

Серце хай щастям наповниться,

Буде в душі Вашій рай.

Хай ні хвороби, ні прикрості

Вас ніколи не знайдуть.

Будуть хорошими новини,

Радість лише роки несуть.

***

Ще сміється серпень золотий,

Але осені гінці вже йдуть.

Успіння Богородиці святої,

Дзвони на дзвіниці несуть.

Нехай Матір Божа вас від бід оберігає,

Живіть у мирі з Богом і людьми,

Нехай ангел вас крилами осінить,

І довгими нехай будуть ваші дні!