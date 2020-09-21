Православна церква у понеділок, 21 вересня, відзначає одне з найбільших церковних свят – Різдво Пресвятої Богородиці.

Християни завжди зверталися до Діви Марії за захистом та благословенням, адже вона стала об'єднуючим началом між Богом та людським родом.

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У багатьох місцях, свято Богородиці пишно відзначається, особливо там, де освячувалися церкви на честь Діви Марії. Цього дня християнам східного обряду вартує влаштувати сімейну вечерю та подякувати Пресвятій за всі її ласки та турботи про них. Привітайте рідних та близьких зі святом Різдва Пресвятої Богородиці.

Картинки з Різдвом Пресвятої Богородиці



Різдво Пресвятої Богородиці



Картинки зі святом



Різдво Пресвятої Богородиці 2020



21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці



Картинки з Різдвом Пресвятої Богородиці



Різдво Пресвятої Богородиці 2020



21 вересня святкують Різдво Богородиці



Образки зі святом Різдво Пресвятої Богородиці