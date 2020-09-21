Рождество Пресвятой Богородицы: картинки-поздравления с праздником
Православная церковь в понедельник, 21 сентября, отмечает один из наибольших церковных праздников – Рождество Пресвятой Богородицы.
Христиане всегда обращались к Деве Марии за защитой и благословением, так как она стала объединяющим началом между Богом и человеческим родом.
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Во многих местах праздник Богородицы пышно отмечается, особенно там, где освящались церкви в честь Девы Марии. В этот день христианам восточного обряда стоит устроить семейный ужин и поблагодарить Пресвятую за всю ее ласку и заботу о них. Поздравьте родных и близких с праздником Рождества Пресвятой Богородицы.
Картинки с Рождеством Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы
Картинки с праздником
Рождество Пресвятой Богородицы 2020
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
Картинки с Рождеством Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы 2020
21 сентября празднуют Рождество Богородицы
Образы с праздником Рождества Пресвятой Богородицы