Православная церковь в понедельник, 21 сентября, отмечает один из наибольших церковных праздников – Рождество Пресвятой Богородицы.

Христиане всегда обращались к Деве Марии за защитой и благословением, так как она стала объединяющим началом между Богом и человеческим родом.

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Во многих местах праздник Богородицы пышно отмечается, особенно там, где освящались церкви в честь Девы Марии. В этот день христианам восточного обряда стоит устроить семейный ужин и поблагодарить Пресвятую за всю ее ласку и заботу о них. Поздравьте родных и близких с праздником Рождества Пресвятой Богородицы.

Картинки с Рождеством Пресвятой Богородицы



Рождество Пресвятой Богородицы



Картинки с праздником



Рождество Пресвятой Богородицы 2020



21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы



Картинки с Рождеством Пресвятой Богородицы



Рождество Пресвятой Богородицы 2020



21 сентября празднуют Рождество Богородицы



Образы с праздником Рождества Пресвятой Богородицы