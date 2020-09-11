День учителя ежегодно в Украине празднуют в первое воскресенье октября. В 2020 году профессиональный праздник работников сферы образования отмечают 4 октября. Поскольку праздник всегда выпадает в выходной день, то ученики выражают свою благодарность учителям в пятницу.

Стоит учесть, что учитель – это одна из древнейших профессий. Нелегкий труд преподавателя достоин уважения, поэтому ежегодно ученики благодарят своих учителей за их нелегкий труд, который является очень сложным и ответственным, пишет 24 канал.

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Празднование Дня учителя в Украине и мире

День учителя в Украине отмечают с 1994 года благодаря ЮНЕСКО и Международной организации труда. Предпосылкой этому стал документ о социальном статусе учителей, который подписали во Франции. В 1966 году в Париже на Специальной межправительственной конференции был подписан документ о социальном статусе учителей.

Всемирный день учителя по решению ЮНЕСКО всегда отмечают 5 октября. Только в Украине и некоторых странах постсоветского пространства этот праздник имеет плавающую дату. В Украине День учителя традиционно отмечают в первое воскресенье октября.

В 2020 году День учителя отмечают 4 октября

Традиции празднования Дня учителя

Утром все ученики школы дарят учителям цветы, устраивают сценки или рисуют стенгазеты. Традиционно, в этот день во многих школах проводят день самоуправления. Обычно, старшеклассники проводят уроки вместо учителей для младших классов. Среди школьников выбирают директора, который следит за дисциплиной, и преподавателей для каждого предмета. Также в этот день сокращают уроки, а после их завершения учителей приглашают на праздничный концерт.

С Днем учителя всех педагогов поздравляют не только ученики, но и их родители, чтобы выразить свою благодарность за добросовестный труд и обучение детей. Конечно, с профессиональным праздником друг друга поздравляют и сами педагоги, передавая искренние пожелания коллегам.

В школах будут праздновать День учителя в пятницу – 2 октября