Лучшие поздравления коллеге с днем рождения в прозе и стихах
Поздравления с днем рождения вашей коллеге подчеркнут вашу любовь и уважение. Чтобы не быть банальными, предлагаем вам оригинальные и интересные поздравления в прозе и стихах для мужчины и женщины.
День рождения – важный праздник для каждого человека. Давайте поздравим людей, с которыми работаем каждый день лучшими словам в их важный и праздничный день.
Читайте также: С днем рождения: красивые поздравления в прозе и стихах на украинском языке
Поздравления коллеге-женщине в прозе
Пусть дни твои рабочие всегда будут удачными, пусть все твои деньги будут честно заработанными, но, при этом, их будет достаточно. И пусть работа, ни при каких обстоятельствах, не мешает твоей личной жизни, а эта самая жизнь пусть будет гармоничной, пусть таит в себе много приятных сюрпризов и счастливых событий.
Поздравления коллеге в прозе
C Днем рождения! Как лучшей коллеге, желаю большого успеха! Не желаю новых горизонтов, ведь по мере приближения горизонт удаляется, а поэтому желаю только тех высот, которые можно и нужно покорять для самосовершенствования.
***
Примите самые искренние поздравления с днем рождения от всех своих коллег. Пожелания наши искренние, хотя и не новы: большого человеческого счастья, огромной любви, бодрости, задора и крепкого здоровья. Желаем, чтобы все это было постоянно. Успехов вам в работе и удовольствия от нее такого же, как и мы получаем от общения с вами.
***
Самое главное в жизни каждого из нас – здоровье, поэтому я хочу, чтобы вы и ваши родные всегда были здоровы. Остальное все приложится, ведь оно зависит только от вас. Пусть Господь хранит от бед, а Богородица будет вашей помощницей во всех начинаниях. C Днем рождения!
Поздравления коллеге-женщине в стихах
Скільки років тобі не питаєм
Хай зозуля рахує в гаю,
Ми із тими літами вітаєм,
Що постукали в душу твою.
Те бажаєм, що щастям звуть люди,
Хай усмішка не сходить з лиця,
Хай життя твоє піснею буде,
А цій пісні не буде кінця.
Поздравления коллеге в стихах
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа,
Для Вас усі найкращі квіти
І найласкавіші слова.
Бажаєм Вам життя прожити
Без сліз, без горя, без біди.
Нехай воно щасливим буде
Сьогодні, завтра і завжди!
***
Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
Хай добро не оминає хату,
Як не оминає цвіт весна
Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І Господь дарує сотню літ.
***
Нехай літа не стануть тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.
Нехай життя наснаги додає
Десятки літ ще мріяти, творити,
Щоб Ви змогли усе життя своє
В здоров'ї й радості багато літ прожити!
Читайте также: Картинки-поздравления с днем рождения: лучшая подборка
Нехай для тебе не згасає сонце,
Нехай не віють в душу холоди.
Хай жито на столі і Бог на небі,
Тебе завжди рятують від біди.
***
Щоб серце твоє зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро,
Краси і наснаги, здоров’я без ліку
І довгого, довгого щедрого віку.
***
Ми раді сьогодні вас щиро вітати,
Бажаємо грошей мішок заробляти,
Здоров'я плекати, себе берегти,
В роботі, звичайно, висот досягти,
Не мати проблем, хай знешкодяться лиха,
Хай добре живеться вам, мирно і тихо!
Поздравления коллеге-мужчине в прозе
Уважаемый коллега! Мы хотим поздравить вас с днем рождения и поблагодарить за отличную работу в команде, поддержку и понимание. Работать с вами комфортно и приятно, так пусть и вам трудовые будни приносят удовольствие в работе и реализацию всего задуманного. Вы – неисчерпаемый источник энергии и жизнелюбия, желаем вам богатырского здоровья и новых идей.
Поздравления коллеге в прозе
Коллега, в день вашего рождения нам хочется поздравить вас по-домашнему, так как все мы здесь на работе – одна большая дружная семья! У вас столько трудолюбия, чуткости, легкости, здорового юмора и мы надеемся, что всегда останемся настоящей командой. Желаем вам удачи, успехов и, главное – здоровья!
***
С днем рождения поздравляем вас! Хотим сказать, что вы – замечательный человек! С вами работать – одно удовольствие, так как вы в своем деле профессионал, и личностные качества тоже на высоте. Желаем вам благополучия и в своей семье, и в нашем дружном коллективе, который с уверенностью можно назвать второй семьей. Здоровья вам и веселого праздника!
***
С днем рождения, коллега! Желаю с радостью и улыбкой встречать каждый день, обязательно добиваться всего, чего желает твое сердце. Пусть в деятельности всегда будет море достойных идей и перспектив, пусть в жизни всегда тебя ждет множество радостей, приятных встреч и интересных событий!
Поздравления коллеге-мужчине в стихах
Якби вдалось впіймати дві зорі,
Веселки обв'язати перевеслом,
Тоді б напевно подарунки ці
Сьогодні в подарунок Вам принесли.
Але по нашій немочі людській
Мені, на жаль, таке не вдасться,
Тому бажаю щиро, від душі
Кохання вічного, здоров'я й щастя!
Поздравления коллеге в стихах
Ще небо хмарами не вкрите
Ще так прозоро сяють роси
А вже по ліву руку – літо
А вже по праву руку – осінь
Ще очі блиску не позбулись
Ще серце жити не стомилось
А вже по ліву руку – юність
А вже по праву руку – зрілість
А час летить нестримно далі
Й душа немов би молодіє
По ліву руку всі печалі
По праву руку всі надії
Життя не зміряти літами,
Бо жити – то важка наука...
Хай буде щастя завжди з Вами
По ліву і по праву руку!
Читайте также: Картинки-поздравления с Днем ангела: праздничная подборка
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!
***
Нехай з тобою буде поряд
Веселий сміх і ніжний погляд.
Хороший друг і пісня тиха,
Що розганяє тугу й лихо.
Очей коханих два озерця,
Неспокій думки твого серця.
Хай омине тебе нещастя,
Живи і мрій, бажаю щастя!
***
Нехай майбутнє зовсім невідоме,
Заплутане оточенням і страхом,
Але ти шлях свій вибери свідомо,
І впевнено іди вперед цим шляхом.
В житті тобі бажаєм перемог,
В коханні, у кар'єрі, над собою...
Не знати бід, ані тяжких думок,
І пам'ятати завжди – ми з Тобою!
***
День сьогодні – особливий день!
І коли щороку він приходить,
серце наче сповнене пісень,
світ,здається сповнений мелодій.
Хай ніколи у твоїх очах
чиста й світла радість не згасає,
щоб не було горя навіть в снах!
Хай Господь здоров"я посилає.
Мати Божа хай благословить,
хай Спаситель буде все з тобою.
Хай в житті твоїм він кожну мить
обдарує ласкою святою...
Береже від болю і біди,
посилає щастя й долю світлу,
щоб життя прекрасне назавжди
ніжною трояндою розквітло…
***
Нехай приносить задоволення робота,
І гаманець товстіє від зарплати.
Щоб працювати не доводилось в суботу,
Відпусток й вихідних було багато.
Хай успіх переслідує у справах,
А щастя й затишок нехай чекають вдома.
Життя хай має веселкові барви,
Нехай не буде ні турбот, ні втоми!