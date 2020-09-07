Поздравления с днем рождения вашей коллеге подчеркнут вашу любовь и уважение. Чтобы не быть банальными, предлагаем вам оригинальные и интересные поздравления в прозе и стихах для мужчины и женщины.

День рождения – важный праздник для каждого человека. Давайте поздравим людей, с которыми работаем каждый день лучшими словам в их важный и праздничный день.

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Поздравления коллеге-женщине в прозе

Пусть дни твои рабочие всегда будут удачными, пусть все твои деньги будут честно заработанными, но, при этом, их будет достаточно. И пусть работа, ни при каких обстоятельствах, не мешает твоей личной жизни, а эта самая жизнь пусть будет гармоничной, пусть таит в себе много приятных сюрпризов и счастливых событий.



Поздравления коллеге в прозе

C Днем рождения! Как лучшей коллеге, желаю большого успеха! Не желаю новых горизонтов, ведь по мере приближения горизонт удаляется, а поэтому желаю только тех высот, которые можно и нужно покорять для самосовершенствования.

***

Примите самые искренние поздравления с днем рождения от всех своих коллег. Пожелания наши искренние, хотя и не новы: большого человеческого счастья, огромной любви, бодрости, задора и крепкого здоровья. Желаем, чтобы все это было постоянно. Успехов вам в работе и удовольствия от нее такого же, как и мы получаем от общения с вами.

***

Самое главное в жизни каждого из нас – здоровье, поэтому я хочу, чтобы вы и ваши родные всегда были здоровы. Остальное все приложится, ведь оно зависит только от вас. Пусть Господь хранит от бед, а Богородица будет вашей помощницей во всех начинаниях. C Днем рождения!

Поздравления коллеге-женщине в стихах

Скільки років тобі не питаєм

Хай зозуля рахує в гаю,

Ми із тими літами вітаєм,

Що постукали в душу твою.

Те бажаєм, що щастям звуть люди,

Хай усмішка не сходить з лиця,

Хай життя твоє піснею буде,

А цій пісні не буде кінця.

Поздравления коллеге в стихах

Нехай любов незгасно світить,

Хай доля радісно співа,

Для Вас усі найкращі квіти

І найласкавіші слова.

Бажаєм Вам життя прожити

Без сліз, без горя, без біди.

Нехай воно щасливим буде

Сьогодні, завтра і завжди!

***

Хай дороги стеляться крилато,

Будуть чисті, рівні, як струна,

Хай добро не оминає хату,

Як не оминає цвіт весна

Хай здоров’я, радість і достаток

Стеляться, немов вишневий цвіт,

Хай малює доля з буднів свято,

І Господь дарує сотню літ.

***

Нехай літа не стануть тягарем,

Нехай душі не вигасне зірниця,

Хай повниться до краю день за днем

Добра і щастя золота криниця.

Нехай життя наснаги додає

Десятки літ ще мріяти, творити,

Щоб Ви змогли усе життя своє

В здоров'ї й радості багато літ прожити!

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Нехай для тебе не згасає сонце,

Нехай не віють в душу холоди.

Хай жито на столі і Бог на небі,

Тебе завжди рятують від біди.

***

Щоб серце твоє зігрівало тепло,

Щоб завжди в душі панувало добро,

Краси і наснаги, здоров’я без ліку

І довгого, довгого щедрого віку.

***

Ми раді сьогодні вас щиро вітати,

Бажаємо грошей мішок заробляти,

Здоров'я плекати, себе берегти,

В роботі, звичайно, висот досягти,

Не мати проблем, хай знешкодяться лиха,

Хай добре живеться вам, мирно і тихо!

Поздравления коллеге-мужчине в прозе

Уважаемый коллега! Мы хотим поздравить вас с днем рождения и поблагодарить за отличную работу в команде, поддержку и понимание. Работать с вами комфортно и приятно, так пусть и вам трудовые будни приносят удовольствие в работе и реализацию всего задуманного. Вы – неисчерпаемый источник энергии и жизнелюбия, желаем вам богатырского здоровья и новых идей.



Поздравления коллеге в прозе

Коллега, в день вашего рождения нам хочется поздравить вас по-домашнему, так как все мы здесь на работе – одна большая дружная семья! У вас столько трудолюбия, чуткости, легкости, здорового юмора и мы надеемся, что всегда останемся настоящей командой. Желаем вам удачи, успехов и, главное – здоровья!

***

С днем ​​рождения поздравляем вас! Хотим сказать, что вы – замечательный человек! С вами работать – одно удовольствие, так как вы в своем деле профессионал, и личностные качества тоже на высоте. Желаем вам благополучия и в своей семье, и в нашем дружном коллективе, который с уверенностью можно назвать второй семьей. Здоровья вам и веселого праздника!

***

С днем рождения, коллега! Желаю с радостью и улыбкой встречать каждый день, обязательно добиваться всего, чего желает твое сердце. Пусть в деятельности всегда будет море достойных идей и перспектив, пусть в жизни всегда тебя ждет множество радостей, приятных встреч и интересных событий!

Поздравления коллеге-мужчине в стихах

Якби вдалось впіймати дві зорі,

Веселки обв'язати перевеслом,

Тоді б напевно подарунки ці

Сьогодні в подарунок Вам принесли.

Але по нашій немочі людській

Мені, на жаль, таке не вдасться,

Тому бажаю щиро, від душі

Кохання вічного, здоров'я й щастя!



Поздравления коллеге в стихах

Ще небо хмарами не вкрите

Ще так прозоро сяють роси

А вже по ліву руку – літо

А вже по праву руку – осінь

Ще очі блиску не позбулись

Ще серце жити не стомилось

А вже по ліву руку – юність

А вже по праву руку – зрілість

А час летить нестримно далі

Й душа немов би молодіє

По ліву руку всі печалі

По праву руку всі надії

Життя не зміряти літами,

Бо жити – то важка наука...

Хай буде щастя завжди з Вами

По ліву і по праву руку!

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Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле і гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас!

Хай щастя приходить і ллється рікою,

Хай горе обходить завжди стороною,

Хай доля дарує Вам довгі літа,

А в серці завжди хай живе доброта!

***

Нехай з тобою буде поряд

Веселий сміх і ніжний погляд.

Хороший друг і пісня тиха,

Що розганяє тугу й лихо.

Очей коханих два озерця,

Неспокій думки твого серця.

Хай омине тебе нещастя,

Живи і мрій, бажаю щастя!

***

Нехай майбутнє зовсім невідоме,

Заплутане оточенням і страхом,

Але ти шлях свій вибери свідомо,

І впевнено іди вперед цим шляхом.

В житті тобі бажаєм перемог,

В коханні, у кар'єрі, над собою...

Не знати бід, ані тяжких думок,

І пам'ятати завжди – ми з Тобою!

***

День сьогодні – особливий день!

І коли щороку він приходить,

серце наче сповнене пісень,

світ,здається сповнений мелодій.

Хай ніколи у твоїх очах

чиста й світла радість не згасає,

щоб не було горя навіть в снах!

Хай Господь здоров"я посилає.

Мати Божа хай благословить,

хай Спаситель буде все з тобою.

Хай в житті твоїм він кожну мить

обдарує ласкою святою...

Береже від болю і біди,

посилає щастя й долю світлу,

щоб життя прекрасне назавжди

ніжною трояндою розквітло…

***

Нехай приносить задоволення робота,

І гаманець товстіє від зарплати.

Щоб працювати не доводилось в суботу,

Відпусток й вихідних було багато.

Хай успіх переслідує у справах,

А щастя й затишок нехай чекають вдома.

Життя хай має веселкові барви,

Нехай не буде ні турбот, ні втоми!