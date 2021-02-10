С днём рождения! Открытки и поздравления с днем рождения своими словами или в стихах подчеркивают вашу любовь, поэтому будьте оригинальными! Вместо банальных поздравлений в одно предложение предлагаем ознакомиться с нашей подборкой стихов и прозы, где вы точно найдете что-то нужное именно вам.

День рождения является чрезвычайно важным событием для каждого человека. Его любят все – и дети, и взрослые, поэтому пожелания должны подходить каждому человеку. В кругу друзей вы можете позволить себе более шуточную форму, а вот в поздравлениях для коллег стоит быть сдержаннее. Тем не менее, красивое поздравление от всей души всегда будет актуальным и заставит именинника почувствовать счастье и радость.

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Поздравления с днем рождения в прозе

С днём рождения! Желаю крепкого здоровья, успеха, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда царят в твоем доме, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания осуществляются как только ты об этом подумаешь.

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Примите мои самые искренние пожелания! Крепкого Вам здоровья, личного счастья, неиссякаемой энергии и воодушевления во всех делах. Пусть в вашем доме всегда царят мир и согласие, в сердце – доброта, а в делах – мудрость и взвешенность. Пусть судьба и дальше будет благосклонна к вам, даря радость жизни, неизменную удачу, верных и надежных друзей!

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Наша жизнь как большая река. Желаю твоей лодке легко проходить пороги трудностей, не потерять управление в водоворотах любви и обязательно доплыть до водопада счастья. Сегодня твои глаза светятся, на губах прекрасная улыбка, а воздух наполнен любовью близких. Пусть так будет всегда, а не только в день рождения.



Красивые поздравления с днем рождения в прозе

Желаю в такой яркий и красочный день твоего рождения в бокалы налить вместо шампанского искристую радость с нежными пузырьками искренних улыбок! Желаю страстного опьянения от счастья и положительных красочных эмоций! А на десерт желаю только сладкого долгожданного успеха и невероятно вкусной удачи! Поздравляю!

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С днём рождения! Пусть сбываются мечты, преумножаются возможности, успешно идут все дела и хватает сил и энергии для новых свершений! Крепкого здоровья, позитивного настроя, веры в себя и в успех! Пусть карьерная лестница превратится в карьерный лифт! Пусть мир и достаток будут в доме. Счастья и удачи!

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С днём рождения! Поздравлять хороших людей всегда приятно, а такого замечательного человека как ты – вдвойне приятнее. Я искренне желаю, чтобы у тебя всегда было всего достаточно: улыбок, солнечных дней, удачных ситуаций, успеха, восхищения, любви, поздравлений, поддержки, верных друзей, гениальных идей, интересных занятий, чувств и эмоций, силы, храбрости... Но главное, чтобы в нужную минуту у тебя всегда было то, что тебе нужно.

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Желаю, чтобы с каждым восходом солнца еще одна задуманная тобой мечта осуществлялась. И пусть бесконечным будет запас желаний, но каждое из них заветным.

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Мудрецы давным-давно говорили, что однажды наступит новая эра, в которую мир потихоньку начнет меняться к лучшему, и пусть все случится не в один день, но этот мир обязательно настанет! Знаешь, я верю им... Ведь ты именно такой человек, несущий в себе добро и любовь, и в твой день рождения я желаю тебе светлого счастья!

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Пусть твоя жизнь будет похожа на сказку, раскрашенную всеми цветами радуги: красный – это твоя вечная взаимная любовь, оранжевый – теплота дружеских отношений, желтый – яркое солнышко, зеленый – спокойствие и мир в душе, голубой – чистое безоблачное небо, синий – верность и честность, а чтобы ты иногда расслаблялась, то пусть время от времени для тебя все будет фиолетово!

​Поздравления с днем рождения в прозе

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Сегодня у тебя радостный день – день рождения! Взгляни вокруг: друзья, цветы, музыка, сладости! Желаю тебе, чтобы не только сегодня, но и всегда рядом были верные, любящие люди! Чтобы не только сегодня, но и каждый день твои глаза радовали волшебные цветы, а душа была наполнена звуками прекрасной музыки! И пусть жизнь твоя будет такой же сладкой, как твой именинный торт! Здоровья тебе, веселья, жизненных успехов и побед, интересных встреч и добрых друзей! С праздником!

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Дружище! Поздравляю тебя с этим сладким днем – днем рождения! Пусть твоя жизнь будет похожа на конфетти, которое пестрит и переливается разнообразными красками. Желаю всегда иметь энергию для новых свершений. Пусть верные друзья всегда будут рядом: будут помогать в трудную минуту и радоваться вместе с тобой счастью. Будь счастливым!

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***

Поздравляю с днем рождения! Пусть жизнь будет похожа на сказку, полную чудес и магии. Пусть полнится она счастливыми событиями и моментами, пусть не будет в ней препятствий и бед, а царит лишь мир и благосостояние. Пусть твои глаза постоянно пылают как искорки счастья и любви, а над головой всегда светит яркое солнышко и будет чистым небо.

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Говорить друг другу красивые слова и желать удачи можно каждый день, но в день рождения каждое слово имеет особый вес и, конечно же, у них есть особая, волшебная сила – они имеют свойство сбываться! Пусть сбудутся наши пожелания для тебя – быть счастливым, успешным в любом деле и любимым лучшими людьми!

***

Поздравляю с этим замечательным светлым днем – днем рождения! Желаю, чтобы жизнь была до краев наполнена счастьем и любовью. Пусть каждый день осуществляются самые заветные мечты, а душу всегда согревает радость от ярких моментов и положительных впечатлений.



Открытки с днем рождения

Поздравления с днем рождения в стихах на украинском языке

Бажаю тобі фантастичного щастя,

Безкрайнього моря чудових подій.

Хай все, що бажаєш, швидесенько вдасться,

А також цікавого втілення мрій.

Хай зорями радість тебе осипає,

Природа здоров'ям наділить міцним.

Тебе з днем народження я привітаю.

Хай щира любов завітає в твій дім!

Вітаю!

***

Я з днем народження вітаю

Та дуже щиро бажаю

Здоров’я, щастя і везіння,

Натхнення, миру і терпіння.

Кохання, спокою, надії,

Щоби збулися Ваші мрії,

А ще достатку і тепла,

Благополуччя і добра.

***

Хай не спішать літа на Ваш поріг,

Хай повсякчас здоров’я прибуває,

У цей святковий день я від душі

Всього найкращого бажаю.

У кожній справі хай щастить,

Вік щедрий, як калинове суцвіття,

У злагоді прожить.

Бажаю від сонця – золота, від людей – добра,

Від друзів – вірності, від рідних – любові і ніжності.

Хай сонце дарує Вам ласку й тепло,

А ніжна усмішка осяє чоло.

Хай горе обходить завжди стороною,

А щастя приходить і ллється рікою.

Хай доля дарує літа і літа,

А в серці завжди хай живе доброта.

***

Пожелания с днем рождения

Дозволь тебе сьогодні привітати,

Бо день такий буває раз на рік,

Здоров'я, щастя щиро побажати,

На все життя, на довгий-довгий вік!

До сотні літ дожить без горя і журби,

Від гір, від сонця, від калини

Всіх благ земних – з роси й води

Бажаємо тобі всі ми!

***

Життя хай дарує чудові моменти,

Яскраві емоції, гарні презенти

І друзів найкращих, з якими надійно,

Людину найближчу, з якою спокійно.

Бажаю знайти улюблену справу,

Робота хай буде для тебе в забаву.

Проблеми вирішуй свої на "раз-два",

Щоб не закипала твоя голова.

Бажаю достатку, щоб "з маслом ікра".

Здоров’я міцного, здоров’я ж не гра.

І ще побажаю тобі на останок:

Хай буде щасливим кожний твій ранок!

***

Прийміть від душі наші щирі вітання,

Хай збудуться всі Ваші плани й бажання!

Життя хай дарує чудові презенти,

Яскраві емоції, щастя моменти.

Щоб лихо до хати дорогу не знало,

А доля Вам радість завжди дарувала!

***

У тебе сьогодні день народження,

Тільки я не подарую квітів,

Не складатиму привітань

З побитих і безбарвних слів.

Але візьму я в оберемок зорі,

Зберу перли світанків,

Зачерпну смарагдів моря

І тобі подарую все це.

Я з веселок сплету тобі свято

І оркестр замовлю солов’їний,

У долі попрошу тобі щастя

І любові нескінченної!

***

Сьогодні день для тебе особливий –

Твій день народження, чудовий і ясний!

Нехай він буде радісний, щасливий,

Як дощик теплий, літній і рясний!

Бажаю море щастя, море квітів

І здійснення всіх заповітних мрій.

Бажаю миру в домі, миру в світі

І миру завжди у душі твоїй!

Поздравления с днем рождения своими словами

***

Летять роки, мов чайки над водою,

І разом з ними доля непроста.

А ти завжди лишайся молодою,

Живи у щасті й радості до ста.

Бажаю тобі радісних світанків!

Щасливих, романтичних вечорів!

Казкових ніжних снів, бадьорих ранків

І щирих, теплих і відвертих слів!

***

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

Життя хай квітне, мов вишневий сад,

І кожен день усміхнено радіє,

А доля подарує зорепад

Здоров'я, миру, успіхів надії

Усмішок глибоких, як дно океану,

Й міцного кохання – без меж і обману.

***

Ще небо хмарами не вкрите,

Ще так прозоро сяють роси,

А вже по ліву руку – літо,

А вже по праву руку – осінь.

Ще очі блиску не позбулись,

Ще серце жити не стомилось,

А вже по ліву руку – юність,

А вже по праву руку – зрілість.

А час летить нестримно далі

Й душа немовби молодіє,

По ліву руку – всі печалі,

По праву руку – всі надії.

Життя не зміряти літами,

А щастя – то важка наука,

Хай буде щастя завжди з вами,

По ліву й праву руку.

***

Ваш ювілей – щаслива дата.

І сумніватись тут не слід.

Нехай сьогодні наші привітання

У серці Вашому залишать добрий слід.

Отож прийміть найкращі привітання

Здоров’я, щастя та багато літ.

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі всі, що до вподоби квіти

Даруєм Вам у цей святковий день.

Нехай Господь завжди у поміч буде,

А Мати Божа береже від зла.

Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили,

Радості земної і тепла.

***



Открытки с днем рождения

Прикольные поздравления с днем рождения на украинском языке

Коли я вип’ю чарку чаю,

Тебе за вуха потягаю.

Зі святом щиро привітаю,

Й такого щастя набажаю:

Багато років і грошей багато,

Гостей завжди багато в Твоїй хаті,

Здоров’я, щоб хватило довго жити,

А решту – за бажанням, докупити!

***

Побажаєм ми удачі

Й щасливої долі,

На Канарах зо дві дачі

І грошей доволі.

Щоб в житті могла здолати

Височенні гори,

І щоб раз у рік літала

На Червоне море.

***

В цей день лише для Тебе

Сміється сонце з неба,

І ніжно пахнуть квіти

Його теплом зігріті,

І дятел привітання

Відстукав на світанні,

І мишка-шкряботушка

Посмикала за вушко,

А котик походжає

Тобі добра бажає.



С днем рождения – поздравления в прозе и в стихах

***

Бажаю зелені багато...

Не на городі, а у гаманці.

Бажаю щастя купу мати

І щоб турботи зникли всі.

Бажаю жити вам красиво,

Мов голлівудські ті зірки.

Бажаю плакати щодня вам

Лише від радості в житті.

Нехай сповна на вас зіллється

Негода з сили і добра.

І хай вам всесвіт усміхнеться

У радісний ваш День народження!

***

Ми зі святом Вас вітаєм,

Лантух радості бажаєм!

Будьте дужі і проворні,

По-козацькому моторні,

З хлібом щедрим на столі,

З добрим словом у душі!

***

З Днем народження вітаєм!

Щастя, радості бажаєм!

Будь весела наче пташка,

Працьовита, як мурашка,

Наче бджілка вмій крутитись,

Як метелик не журитись!

Будь прониклива, як мишка,

А живуча наче кішка,

Будь, як лялька симпатична,

Як ворона довговічна,

Як та пава будь убрана,

Як лебідка будь кохана!

Короткие смс-поздравления с днем рождения на украинском языке

Хай пливе щасливо твій життєвий човен,

І минає легко береги круті,

І любові буде хай він завжди повен –

То найголовніше у людськім житті.

***

Бажаю здоров'я, щасливої долі,

Удачі, кохання і грошей доволі.

Нехай тобі буде усе, як бажається,

Фортуна нехай лише посміхається!

***

Бажаю без джинів і риб золотих

Здійснити усе, що у мріях твоїх.

Без доброї феї чи злого троля

Знайти свого принца або короля!



Красивые поздравления с днем рождения на украинском языке

***

Цей день має чарівне походження,

Бо сьогодні – Твій День народження.

Бажаю, щоб сонце Тебе зігрівало,

Люди усмішку Тобі дарували,

Природа здоров'я Тобі припасла,

А ластівка щастя мішок принесла!

***

Життя хай буде наче свято:

Вітання, друзі і пісні!

Щастя і радості багато

Несуть прийдешні світлі дні!

***

Щоб проліском ніжним життя Твоє квітло,

Весною буяла душі доброта.

Любові, добра Тобі, чистого неба

І просто людського тепла!

***

Бажаю радісних світанків,

Щасливих і веселих днів!

Бажаю квітів, поцілунків

І теплих гарних вечорів!

***

Нехай життя щодень Тебе втіша,

Розлук не буде, горя та невдачі.

Хай розквітає молода душа

Від щастя, від кохання, від удачі!



Короткие поздравления с днем рождения

***

З нагоди урочистої події –

Троянди, усмішки, цілунки, привітання!

Хай втіляться найсміливіші мрії

І щирих друзів гарні побажання!