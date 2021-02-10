С днем рождения: красивые поздравления в прозе и стихах
С днём рождения! Открытки и поздравления с днем рождения своими словами или в стихах подчеркивают вашу любовь, поэтому будьте оригинальными! Вместо банальных поздравлений в одно предложение предлагаем ознакомиться с нашей подборкой стихов и прозы, где вы точно найдете что-то нужное именно вам.
Источник:24 канал
День рождения является чрезвычайно важным событием для каждого человека. Его любят все – и дети, и взрослые, поэтому пожелания должны подходить каждому человеку. В кругу друзей вы можете позволить себе более шуточную форму, а вот в поздравлениях для коллег стоит быть сдержаннее. Тем не менее, красивое поздравление от всей души всегда будет актуальным и заставит именинника почувствовать счастье и радость.
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Поздравления с днем рождения в прозе
С днём рождения! Желаю крепкого здоровья, успеха, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда царят в твоем доме, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания осуществляются как только ты об этом подумаешь.
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Примите мои самые искренние пожелания! Крепкого Вам здоровья, личного счастья, неиссякаемой энергии и воодушевления во всех делах. Пусть в вашем доме всегда царят мир и согласие, в сердце – доброта, а в делах – мудрость и взвешенность. Пусть судьба и дальше будет благосклонна к вам, даря радость жизни, неизменную удачу, верных и надежных друзей!
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Наша жизнь как большая река. Желаю твоей лодке легко проходить пороги трудностей, не потерять управление в водоворотах любви и обязательно доплыть до водопада счастья. Сегодня твои глаза светятся, на губах прекрасная улыбка, а воздух наполнен любовью близких. Пусть так будет всегда, а не только в день рождения.
Красивые поздравления с днем рождения в прозе
Желаю в такой яркий и красочный день твоего рождения в бокалы налить вместо шампанского искристую радость с нежными пузырьками искренних улыбок! Желаю страстного опьянения от счастья и положительных красочных эмоций! А на десерт желаю только сладкого долгожданного успеха и невероятно вкусной удачи! Поздравляю!
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С днём рождения! Пусть сбываются мечты, преумножаются возможности, успешно идут все дела и хватает сил и энергии для новых свершений! Крепкого здоровья, позитивного настроя, веры в себя и в успех! Пусть карьерная лестница превратится в карьерный лифт! Пусть мир и достаток будут в доме. Счастья и удачи!
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С днём рождения! Поздравлять хороших людей всегда приятно, а такого замечательного человека как ты – вдвойне приятнее. Я искренне желаю, чтобы у тебя всегда было всего достаточно: улыбок, солнечных дней, удачных ситуаций, успеха, восхищения, любви, поздравлений, поддержки, верных друзей, гениальных идей, интересных занятий, чувств и эмоций, силы, храбрости... Но главное, чтобы в нужную минуту у тебя всегда было то, что тебе нужно.
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Желаю, чтобы с каждым восходом солнца еще одна задуманная тобой мечта осуществлялась. И пусть бесконечным будет запас желаний, но каждое из них заветным.
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Мудрецы давным-давно говорили, что однажды наступит новая эра, в которую мир потихоньку начнет меняться к лучшему, и пусть все случится не в один день, но этот мир обязательно настанет! Знаешь, я верю им... Ведь ты именно такой человек, несущий в себе добро и любовь, и в твой день рождения я желаю тебе светлого счастья!
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Пусть твоя жизнь будет похожа на сказку, раскрашенную всеми цветами радуги: красный – это твоя вечная взаимная любовь, оранжевый – теплота дружеских отношений, желтый – яркое солнышко, зеленый – спокойствие и мир в душе, голубой – чистое безоблачное небо, синий – верность и честность, а чтобы ты иногда расслаблялась, то пусть время от времени для тебя все будет фиолетово!
Поздравления с днем рождения в прозе
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Сегодня у тебя радостный день – день рождения! Взгляни вокруг: друзья, цветы, музыка, сладости! Желаю тебе, чтобы не только сегодня, но и всегда рядом были верные, любящие люди! Чтобы не только сегодня, но и каждый день твои глаза радовали волшебные цветы, а душа была наполнена звуками прекрасной музыки! И пусть жизнь твоя будет такой же сладкой, как твой именинный торт! Здоровья тебе, веселья, жизненных успехов и побед, интересных встреч и добрых друзей! С праздником!
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Дружище! Поздравляю тебя с этим сладким днем – днем рождения! Пусть твоя жизнь будет похожа на конфетти, которое пестрит и переливается разнообразными красками. Желаю всегда иметь энергию для новых свершений. Пусть верные друзья всегда будут рядом: будут помогать в трудную минуту и радоваться вместе с тобой счастью. Будь счастливым!
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Поздравляю с днем рождения! Пусть жизнь будет похожа на сказку, полную чудес и магии. Пусть полнится она счастливыми событиями и моментами, пусть не будет в ней препятствий и бед, а царит лишь мир и благосостояние. Пусть твои глаза постоянно пылают как искорки счастья и любви, а над головой всегда светит яркое солнышко и будет чистым небо.
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Говорить друг другу красивые слова и желать удачи можно каждый день, но в день рождения каждое слово имеет особый вес и, конечно же, у них есть особая, волшебная сила – они имеют свойство сбываться! Пусть сбудутся наши пожелания для тебя – быть счастливым, успешным в любом деле и любимым лучшими людьми!
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Поздравляю с этим замечательным светлым днем – днем рождения! Желаю, чтобы жизнь была до краев наполнена счастьем и любовью. Пусть каждый день осуществляются самые заветные мечты, а душу всегда согревает радость от ярких моментов и положительных впечатлений.
Открытки с днем рождения
Поздравления с днем рождения в стихах на украинском языке
Бажаю тобі фантастичного щастя,
Безкрайнього моря чудових подій.
Хай все, що бажаєш, швидесенько вдасться,
А також цікавого втілення мрій.
Хай зорями радість тебе осипає,
Природа здоров'ям наділить міцним.
Тебе з днем народження я привітаю.
Хай щира любов завітає в твій дім!
Вітаю!
***
Я з днем народження вітаю
Та дуже щиро бажаю
Здоров’я, щастя і везіння,
Натхнення, миру і терпіння.
Кохання, спокою, надії,
Щоби збулися Ваші мрії,
А ще достатку і тепла,
Благополуччя і добра.
***
Хай не спішать літа на Ваш поріг,
Хай повсякчас здоров’я прибуває,
У цей святковий день я від душі
Всього найкращого бажаю.
У кожній справі хай щастить,
Вік щедрий, як калинове суцвіття,
У злагоді прожить.
Бажаю від сонця – золота, від людей – добра,
Від друзів – вірності, від рідних – любові і ніжності.
Хай сонце дарує Вам ласку й тепло,
А ніжна усмішка осяє чоло.
Хай горе обходить завжди стороною,
А щастя приходить і ллється рікою.
Хай доля дарує літа і літа,
А в серці завжди хай живе доброта.
***
Пожелания с днем рождения
Дозволь тебе сьогодні привітати,
Бо день такий буває раз на рік,
Здоров'я, щастя щиро побажати,
На все життя, на довгий-довгий вік!
До сотні літ дожить без горя і журби,
Від гір, від сонця, від калини
Всіх благ земних – з роси й води
Бажаємо тобі всі ми!
***
Життя хай дарує чудові моменти,
Яскраві емоції, гарні презенти
І друзів найкращих, з якими надійно,
Людину найближчу, з якою спокійно.
Бажаю знайти улюблену справу,
Робота хай буде для тебе в забаву.
Проблеми вирішуй свої на "раз-два",
Щоб не закипала твоя голова.
Бажаю достатку, щоб "з маслом ікра".
Здоров’я міцного, здоров’я ж не гра.
І ще побажаю тобі на останок:
Хай буде щасливим кожний твій ранок!
***
Прийміть від душі наші щирі вітання,
Хай збудуться всі Ваші плани й бажання!
Життя хай дарує чудові презенти,
Яскраві емоції, щастя моменти.
Щоб лихо до хати дорогу не знало,
А доля Вам радість завжди дарувала!
***
У тебе сьогодні день народження,
Тільки я не подарую квітів,
Не складатиму привітань
З побитих і безбарвних слів.
Але візьму я в оберемок зорі,
Зберу перли світанків,
Зачерпну смарагдів моря
І тобі подарую все це.
Я з веселок сплету тобі свято
І оркестр замовлю солов’їний,
У долі попрошу тобі щастя
І любові нескінченної!
***
Сьогодні день для тебе особливий –
Твій день народження, чудовий і ясний!
Нехай він буде радісний, щасливий,
Як дощик теплий, літній і рясний!
Бажаю море щастя, море квітів
І здійснення всіх заповітних мрій.
Бажаю миру в домі, миру в світі
І миру завжди у душі твоїй!
Поздравления с днем рождения своими словами
***
Летять роки, мов чайки над водою,
І разом з ними доля непроста.
А ти завжди лишайся молодою,
Живи у щасті й радості до ста.
Бажаю тобі радісних світанків!
Щасливих, романтичних вечорів!
Казкових ніжних снів, бадьорих ранків
І щирих, теплих і відвертих слів!
***
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні капельки страждань.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров'я, миру, успіхів надії
Усмішок глибоких, як дно океану,
Й міцного кохання – без меж і обману.
***
Ще небо хмарами не вкрите,
Ще так прозоро сяють роси,
А вже по ліву руку – літо,
А вже по праву руку – осінь.
Ще очі блиску не позбулись,
Ще серце жити не стомилось,
А вже по ліву руку – юність,
А вже по праву руку – зрілість.
А час летить нестримно далі
Й душа немовби молодіє,
По ліву руку – всі печалі,
По праву руку – всі надії.
Життя не зміряти літами,
А щастя – то важка наука,
Хай буде щастя завжди з вами,
По ліву й праву руку.
***
Ваш ювілей – щаслива дата.
І сумніватись тут не слід.
Нехай сьогодні наші привітання
У серці Вашому залишать добрий слід.
Отож прийміть найкращі привітання
Здоров’я, щастя та багато літ.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби квіти
Даруєм Вам у цей святковий день.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили,
Радості земної і тепла.
***
Открытки с днем рождения
Прикольные поздравления с днем рождения на украинском языке
Коли я вип’ю чарку чаю,
Тебе за вуха потягаю.
Зі святом щиро привітаю,
Й такого щастя набажаю:
Багато років і грошей багато,
Гостей завжди багато в Твоїй хаті,
Здоров’я, щоб хватило довго жити,
А решту – за бажанням, докупити!
***
Побажаєм ми удачі
Й щасливої долі,
На Канарах зо дві дачі
І грошей доволі.
Щоб в житті могла здолати
Височенні гори,
І щоб раз у рік літала
На Червоне море.
***
В цей день лише для Тебе
Сміється сонце з неба,
І ніжно пахнуть квіти
Його теплом зігріті,
І дятел привітання
Відстукав на світанні,
І мишка-шкряботушка
Посмикала за вушко,
А котик походжає
Тобі добра бажає.
С днем рождения – поздравления в прозе и в стихах
***
Бажаю зелені багато...
Не на городі, а у гаманці.
Бажаю щастя купу мати
І щоб турботи зникли всі.
Бажаю жити вам красиво,
Мов голлівудські ті зірки.
Бажаю плакати щодня вам
Лише від радості в житті.
Нехай сповна на вас зіллється
Негода з сили і добра.
І хай вам всесвіт усміхнеться
У радісний ваш День народження!
***
Ми зі святом Вас вітаєм,
Лантух радості бажаєм!
Будьте дужі і проворні,
По-козацькому моторні,
З хлібом щедрим на столі,
З добрим словом у душі!
***
З Днем народження вітаєм!
Щастя, радості бажаєм!
Будь весела наче пташка,
Працьовита, як мурашка,
Наче бджілка вмій крутитись,
Як метелик не журитись!
Будь прониклива, як мишка,
А живуча наче кішка,
Будь, як лялька симпатична,
Як ворона довговічна,
Як та пава будь убрана,
Як лебідка будь кохана!
Короткие смс-поздравления с днем рождения на украинском языке
Хай пливе щасливо твій життєвий човен,
І минає легко береги круті,
І любові буде хай він завжди повен –
То найголовніше у людськім житті.
***
Бажаю здоров'я, щасливої долі,
Удачі, кохання і грошей доволі.
Нехай тобі буде усе, як бажається,
Фортуна нехай лише посміхається!
***
Бажаю без джинів і риб золотих
Здійснити усе, що у мріях твоїх.
Без доброї феї чи злого троля
Знайти свого принца або короля!
Красивые поздравления с днем рождения на украинском языке
***
Цей день має чарівне походження,
Бо сьогодні – Твій День народження.
Бажаю, щоб сонце Тебе зігрівало,
Люди усмішку Тобі дарували,
Природа здоров'я Тобі припасла,
А ластівка щастя мішок принесла!
***
Життя хай буде наче свято:
Вітання, друзі і пісні!
Щастя і радості багато
Несуть прийдешні світлі дні!
***
Щоб проліском ніжним життя Твоє квітло,
Весною буяла душі доброта.
Любові, добра Тобі, чистого неба
І просто людського тепла!
***
Бажаю радісних світанків,
Щасливих і веселих днів!
Бажаю квітів, поцілунків
І теплих гарних вечорів!
***
Нехай життя щодень Тебе втіша,
Розлук не буде, горя та невдачі.
Хай розквітає молода душа
Від щастя, від кохання, від удачі!
Короткие поздравления с днем рождения
***
З нагоди урочистої події –
Троянди, усмішки, цілунки, привітання!
Хай втіляться найсміливіші мрії
І щирих друзів гарні побажання!
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