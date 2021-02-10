З Днем народження! Листівки та привітання з днем народження своїми словами чи у віршах підкреслюють вашу любов, тож будьте оригінальними! Замість банальних привітань в одне речення пропонуємо ознайомитись з нашою підбіркою віршів та прози, де ви точно знайдете щось потрібне саме для вас.

День народження є надзвичайно важливою подією для кожної людини. Його люблять усі – і діти, і дорослі, тож побажання мають підходити кожній людині. У колі друзів ви можете дозволити собі більш жартівливу форму, а от у привітаннях для колег – варто бути стриманішим. Проте, гарне привітання від щирого серця завжди буде актуальним й змусить іменинника відчути щастя й радість.

Читайте також Картинки-привітання з днем народження: найкраща підбірка

Привітання з днем народження у прозі

З Днем народження! Бажаю міцного здоров'я, успіху, добробуту, добра, радості, любові, щастя, хорошого настрою, посмішок, яскравих вражень. Нехай тепло й затишок завжди панують у Твоєму домі, хай сонячне світло зігріває в будь-яку погоду, а бажання здійснюються тільки-но Ти про це подумаєш.

***

Прийміть мої найщиріші побажання! Міцного Вам здоров'я, особистого щастя, невичерпної енергії і наснаги у всіх справах. Хай у вашому домі завжди панують мир і злагода, у серці – доброта, а у справах – мудрість та виваженість. Нехай доля і надалі буде прихильною до вас, даруючи радість життя, незрадливу удачу, вірних і надійних друзів!



***

Наше життя як велика ріка. Бажаю твоєму човну легко проходити пороги труднощів, не втратити керування у водоверті кохання й обов’язково допливти до водоспаду щастя. Сьогодні твої очі світяться, на губах прекрасна усмішка, а повітря наповнене любов’ю близьких. Хай так буде завжди, а не лише в День народження.



​Красиві привітання з днем народження у прозі

Бажаю в такий яскравий і барвистий День твого народження в келихи налити замість шампанського іскристу радість з ніжними бульбашками щирих посмішок! Бажаю пристрасного сп'яніння від щастя і позитивних барвистих емоцій! А на десерт бажаю тільки солодкого довгоочікуваного успіху і неймовірно смачної вдачі! Вітаю!

***

З днем народження! Нехай збуваються мрії, множаться можливості, успішно йдуть всі справи й вистачає сил і енергії для нових звершень! Міцного здоров'я, позитивного настрою, віри в себе і в успіх! Нехай кар'єрна драбина перетвориться в кар'єрний ліфт! Нехай мир і достаток будуть в домі. Щастя й доброї вдачі!

***

З Днем народження! Вітати хороших людей завжди приємно, а таку чудову людину, як Ти, – вдвічі приємніше. Я щиро бажаю, щоб у Тебе завжди було всього вдосталь: посмішок, сонячних днів, вдалих ситуацій, успіху, захоплення, любові, привітань, підримки, вірних друзів, геніальних ідей, цікавих занять, почуттів та емоцій, сили, хоробрості... Але головне, щоб у потрібну хвилину в Тебе завжди було те, що Тобі потрібно.

***

Бажаю, щоб з кожним сходом сонця ще одна задумана Тобою мрія здійснювалася. І нехай нескінченним буде запас бажань, але кожне з них – заповітним.

***

Мудреці давним-давно говорили, що одного разу настане нова ера, в яку світ потихеньку почне змінюватися на краще, і нехай все станеться не в один день, але цей світ обов'язково настане! Знаєш, я вірю їм... Адже Ти саме така людина, що несе в собі добро і любов, і у Твій День народження я бажаю Тобі світлого щастя!

***

Нехай твоє життя буде схожим на казку, розфарбовану всіма кольорами веселки: червоний – це твоє вічне взаємне кохання, оранжевий – теплота дружніх стосунків, жовтий – яскраве сонечко, зелений – спокій і мир у душі, блакитний – чисте безхмарне небо, синій – вірність і чесність, а щоб ти іноді розслаблялась, то нехай час від часу для тебе все буде фіолетове!



​Привітання з днем народження у прозі

***

Читайте також Картинки-привітання з Днем ангела: святкова підбірка

Сьогодні у Тебе радісний день – День народження! Поглянь навколо: друзі, квіти, музика, солодощі! Бажаю Тобі, щоб не тільки сьогодні, а й завжди поруч були вірні, люблячі люди! Щоб не тільки сьогодні, а й кожного дня Твої очі радували чарівні квіти, а душа була наповнена звуками прекрасної музики! І нехай життя Твоє буде таким солодким, як Твій іменинний торт! Здоров'я Тобі, веселощів, життєвих успіхів і перемог, цікавих зустрічей і добрих друзів! Зі святом!

***

Друже! Вітаю Тебе з цим солодким днем – Днем народження! Нехай Твоє життя буде схожим на конфеті, що майорить і переливається різноманітними барвами. Бажаю завжди мати енергію для нових звершень. Хай вірні друзі завжди будуть поруч: допомагатимуть у скрутну хвилину та радітимуть разом з Тобою від щастя. Будь щасливим!

Читайте також Найкращі привітання колезі з Днем народження у прозі та віршах

***

Вітаю з Днем народження! Нехай життя буде схожим на казку, сповнену чудес і магії. Хай повниться воно щасливими подіями й моментами, нехай не буде в ньому перешкод і бід, а панує лише мир і добробут. Нехай Твої очі повсякчас палають якскравими іскорками щастя й любові, а над головою завжди світить яскраве сонечко й буде чистим небо.

***

Говорити один одному гарні слова і бажати удачі можна кожен день, але в День народження кожне слово має особливу вагу і звичайно ж, у них є особлива, чарівна сила – вони мають властивість збуватися! Тож нехай збудуться наші побажання для тебе – бути щасливим, успішним у будь-якій справі й любимим найкращими людьми!

***

Вітаю з цим чудовим світлим днем – Днем народження! Бажаю, щоб життя було по вінця наповнене щастям і любов'ю. Нехай щодень здійснюються найзаповітніші мрії, а душу завжди зігріває радість від яскравих моментів і позитивних вражень.



Листівки з Днем народження

Привітання з днем народження у віршах українською мовою

Бажаю тобі фантастичного щастя,

Безкрайнього моря чудових подій.

Хай все, що бажаєш, швидесенько вдасться,

А також цікавого втілення мрій.

Хай зорями радість тебе осипає,

Природа здоров'ям наділить міцним.

Тебе з днем народження я привітаю.

Хай щира любов завітає в твій дім!

Вітаю!

***

Я з днем народження вітаю

Та дуже щиро бажаю

Здоров’я, щастя і везіння,

Натхнення, миру і терпіння.

Кохання, спокою, надії,

Щоби збулися Ваші мрії,

А ще достатку і тепла,

Благополуччя і добра.

***

Хай не спішать літа на Ваш поріг,

Хай повсякчас здоров’я прибуває,

У цей святковий день я від душі

Всього найкращого бажаю.

У кожній справі хай щастить,

Вік щедрий, як калинове суцвіття,

У злагоді прожить.

Бажаю від сонця – золота, від людей – добра,

Від друзів – вірності, від рідних – любові і ніжності.

Хай сонце дарує Вам ласку й тепло,

А ніжна усмішка осяє чоло.

Хай горе обходить завжди стороною,

А щастя приходить і ллється рікою.

Хай доля дарує літа і літа,

А в серці завжди хай живе доброта.

***



Побажання з днем народження

Дозволь тебе сьогодні привітати,

Бо день такий буває раз на рік,

Здоров'я, щастя щиро побажати,

На все життя, на довгий-довгий вік!

До сотні літ дожить без горя і журби,

Від гір, від сонця, від калини

Всіх благ земних – з роси й води

Бажаємо тобі всі ми!

***

Життя хай дарує чудові моменти,

Яскраві емоції, гарні презенти

І друзів найкращих, з якими надійно,

Людину найближчу, з якою спокійно.

Бажаю знайти улюблену справу,

Робота хай буде для тебе в забаву.

Проблеми вирішуй свої на "раз-два",

Щоб не закипала твоя голова.

Бажаю достатку, щоб "з маслом ікра".

Здоров’я міцного, здоров’я ж не гра.

І ще побажаю тобі на останок:

Хай буде щасливим кожний твій ранок!

***

Прийміть від душі наші щирі вітання,

Хай збудуться всі Ваші плани й бажання!

Життя хай дарує чудові презенти,

Яскраві емоції, щастя моменти.

Щоб лихо до хати дорогу не знало,

А доля Вам радість завжди дарувала!

***

У тебе сьогодні день народження,

Тільки я не подарую квітів,

Не складатиму привітань

З побитих і безбарвних слів.

Але візьму я в оберемок зорі,

Зберу перли світанків,

Зачерпну смарагдів моря

І тобі подарую все це.

Я з веселок сплету тобі свято

І оркестр замовлю солов’їний,

У долі попрошу тобі щастя

І любові нескінченної!

***

Сьогодні день для тебе особливий –

Твій день народження, чудовий і ясний!

Нехай він буде радісний, щасливий,

Як дощик теплий, літній і рясний!

Бажаю море щастя, море квітів

І здійснення всіх заповітних мрій.

Бажаю миру в домі, миру в світі

І миру завжди у душі твоїй!



Привітання з днем народження своїми словами

***

Летять роки, мов чайки над водою,

І разом з ними доля непроста.

А ти завжди лишайся молодою,

Живи у щасті й радості до ста.

Бажаю тобі радісних світанків!

Щасливих, романтичних вечорів!

Казкових ніжних снів, бадьорих ранків

І щирих, теплих і відвертих слів!

***

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

Життя хай квітне, мов вишневий сад,

І кожен день усміхнено радіє,

А доля подарує зорепад

Здоров'я, миру, успіхів надії

Усмішок глибоких, як дно океану,

Й міцного кохання – без меж і обману.

***

Ще небо хмарами не вкрите,

Ще так прозоро сяють роси,

А вже по ліву руку – літо,

А вже по праву руку – осінь.

Ще очі блиску не позбулись,

Ще серце жити не стомилось,

А вже по ліву руку – юність,

А вже по праву руку – зрілість.

А час летить нестримно далі

Й душа немовби молодіє,

По ліву руку – всі печалі,

По праву руку – всі надії.

Життя не зміряти літами,

А щастя – то важка наука,

Хай буде щастя завжди з вами,

По ліву й праву руку.

***

Ваш ювілей – щаслива дата.

І сумніватись тут не слід.

Нехай сьогодні наші привітання

У серці Вашому залишать добрий слід.

Отож прийміть найкращі привітання

Здоров’я, щастя та багато літ.

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі всі, що до вподоби квіти

Даруєм Вам у цей святковий день.

Нехай Господь завжди у поміч буде,

А Мати Божа береже від зла.

Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили,

Радості земної і тепла.

***



Листівки з днем народження

Прикольні привітання з днем народженням українською мовою

Коли я вип’ю чарку чаю,

Тебе за вуха потягаю.

Зі святом щиро привітаю,

Й такого щастя набажаю:

Багато років і грошей багато,

Гостей завжди багато в Твоїй хаті,

Здоров’я, щоб хватило довго жити,

А решту – за бажанням, докупити!

***

Побажаєм ми удачі

Й щасливої долі,

На Канарах зо дві дачі

І грошей доволі.

Щоб в житті могла здолати

Височенні гори,

І щоб раз у рік літала

На Червоне море.

***

В цей день лише для Тебе

Сміється сонце з неба,

І ніжно пахнуть квіти

Його теплом зігріті,

І дятел привітання

Відстукав на світанні,

І мишка-шкряботушка

Посмикала за вушко,

А котик походжає

Тобі добра бажає.



З днем народження – привітання у прозі та у віршах

***

Бажаю зелені багато...

Не на городі, а у гаманці.

Бажаю щастя купу мати

І щоб турботи зникли всі.

Бажаю жити вам красиво,

Мов голлівудські ті зірки.

Бажаю плакати щодня вам

Лише від радості в житті.

Нехай сповна на вас зіллється

Негода з сили і добра.

І хай вам всесвіт усміхнеться

У радісний ваш День народження!

***

Ми зі святом Вас вітаєм,

Лантух радості бажаєм!

Будьте дужі і проворні,

По-козацькому моторні,

З хлібом щедрим на столі,

З добрим словом у душі!

***

З Днем народження вітаєм!

Щастя, радості бажаєм!

Будь весела наче пташка,

Працьовита, як мурашка,

Наче бджілка вмій крутитись,

Як метелик не журитись!

Будь прониклива, як мишка,

А живуча наче кішка,

Будь, як лялька симпатична,

Як ворона довговічна,

Як та пава будь убрана,

Як лебідка будь кохана!

Короткі смс-привітання з днем народження українською мовою

Хай пливе щасливо твій життєвий човен,

І минає легко береги круті,

І любові буде хай він завжди повен –

То найголовніше у людськім житті.

***

Бажаю здоров'я, щасливої долі,

Удачі, кохання і грошей доволі.

Нехай тобі буде усе, як бажається,

Фортуна нехай лише посміхається!

***

Бажаю без джинів і риб золотих

Здійснити усе, що у мріях твоїх.

Без доброї феї чи злого троля

Знайти свого принца або короля!



Красиві вітання з днем народження українською мовою

***

Цей день має чарівне походження,

Бо сьогодні – Твій День народження.

Бажаю, щоб сонце Тебе зігрівало,

Люди усмішку Тобі дарували,

Природа здоров'я Тобі припасла,

А ластівка щастя мішок принесла!

***

Життя хай буде наче свято:

Вітання, друзі і пісні!

Щастя і радості багато

Несуть прийдешні світлі дні!

***

Щоб проліском ніжним життя Твоє квітло,

Весною буяла душі доброта.

Любові, добра Тобі, чистого неба

І просто людського тепла!

***

Бажаю радісних світанків,

Щасливих і веселих днів!

Бажаю квітів, поцілунків

І теплих гарних вечорів!

***

Нехай життя щодень Тебе втіша,

Розлук не буде, горя та невдачі.

Хай розквітає молода душа

Від щастя, від кохання, від удачі!



Короткі привітання з днем народження

***

З нагоди урочистої події –

Троянди, усмішки, цілунки, привітання!

Хай втіляться найсміливіші мрії

І щирих друзів гарні побажання!