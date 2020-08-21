День народження – свято, коли іменинник перебуває у центрі уваги, радіє подарункам, привітанням та сюрпризам. Зробити близьку людину щасливою легко – привітайте її найтеплішими, найзворушливішими листівками, що знайдете у нашій статті.

Привітання на день народження – щорічний подарунок людині, який підкреслює любов та повагу, дарує тепло від рідних і друзів. День народження є найбажанішим для кожної людини, його люблять як діти, так і дорослі. Найкраще привітання, звісно, що у листівках! Коротко та з любов'ю, повідомляє 24 канал.

Читайте також З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах

Картинки-привітання із Днем народження



Картинки-привітання з Днем народження



Найкращі привітання з днем народження

Картинки-привітання з днем народження



Найкращі привітання з днем народження у картинках



Листівки-привітання з днем народження



Картинки-привітання з днем народження