Привітання з Днем народження вашій колезі підкреслять вашу любов та повагу. Щоб не бути банальними, пропонуємо вам оригінальні та цікаві привітання у прозі та віршах для чоловіка та жінки.

День народження – важливе свято для кожної людини. Тож давайте привітаємо людей, з якими працюємо кожного дня найкращими словами у їхній важливий та святковий день, повідомляє 24 канал.

Читайте також З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах українською мовою

Привітання колезі-жінці у прозі

Хай дні твої робочі завжди будуть вдалими, нехай всі твої гроші будуть чесно заробленими, але, при цьому, їх буде достатньо. І нехай робота, ні за яких обставин, не заважає твоєму особистому життю, а це саме життя нехай буде гармонійним, хай криє в собі багато приємних сюрпризів і щасливих подій.



Привітання колезі у прозі

З днем народження! Як кращій колезі, бажаю великого успіху! Не бажаю нових горизонтів, адже у міру наближення горизонт віддаляється, а тому бажаю тільки тих висот, які можна і потрібно підкорювати для самовдосконалення.

***

Прийміть найщиріші вітання з Днем народження від усіх своїх колег. Побажання наші щирі, хоч і не нові: великого людського щастя, величезної любові, бадьорості, завзяття і міцного здоров’я. Бажаємо, щоб все це було постійно. Успіхів вам у роботі і задоволення від неї такого ж, як і ми отримуємо від спілкування з вами.

***

Найголовніше в житті кожного з нас – здоров'я, тож я бажаю, щоб ви та ваші рідні завжди були здорові. Решта все додасться, адже воно залежить тільки від вас. Нехай Господь оберігає від негараздів, а Матінка Божа буде вашою помічницею в усіх починаннях. З Днем народження!

Привітання колезі-жінці у віршах

Скільки років тобі не питаєм

Хай зозуля рахує в гаю,

Ми із тими літами вітаєм,

Що постукали в душу твою.

Те бажаєм, що щастям звуть люди,

Хай усмішка не сходить з лиця,

Хай життя твоє піснею буде,

А цій пісні не буде кінця.



Привітання колезі у віршах

Нехай любов незгасно світить,

Хай доля радісно співа,

Для Вас усі найкращі квіти

І найласкавіші слова.

Бажаєм Вам життя прожити

Без сліз, без горя, без біди.

Нехай воно щасливим буде

Сьогодні, завтра і завжди!

***

Хай дороги стеляться крилато,

Будуть чисті, рівні, як струна,

Хай добро не оминає хату,

Як не оминає цвіт весна

Хай здоров’я, радість і достаток

Стеляться, немов вишневий цвіт,

Хай малює доля з буднів свято,

І Господь дарує сотню літ.

***

Нехай літа не стануть тягарем,

Нехай душі не вигасне зірниця,

Хай повниться до краю день за днем

Добра і щастя золота криниця.

Нехай життя наснаги додає

Десятки літ ще мріяти, творити,

Щоб Ви змогли усе життя своє

В здоров'ї й радості багато літ прожити!

Читайте також Картинки-привітання з днем народження: найкраща підбірка

Нехай для тебе не згасає сонце,

Нехай не віють в душу холоди.

Хай жито на столі і Бог на небі,

Тебе завжди рятують від біди.

***

Щоб серце твоє зігрівало тепло,

Щоб завжди в душі панувало добро,

Краси і наснаги, здоров’я без ліку

І довгого, довгого щедрого віку.

***

Ми раді сьогодні вас щиро вітати,

Бажаємо грошей мішок заробляти,

Здоров'я плекати, себе берегти,

В роботі, звичайно, висот досягти,

Не мати проблем, хай знешкодяться лиха,

Хай добре живеться вам, мирно і тихо!

Привітання колезі-чоловікові у прозі

Шановний колега! Ми хочемо привітати вас з днем народження і подякувати за відмінну роботу в команді, підтримку і розуміння. Працювати з вами комфортно і приємно, так нехай і вам трудові будні приносять задоволення в роботі і реалізацію всього задуманого. Ви – невичерпне джерело енергії і життєлюбства, бажаємо вам богатирського здоров’я та нових ідей.



Привітання колезі у прозі

Колега, в день вашого народження, нам хочеться привітати вас по-домашньому, так як всі ми тут на роботі – одна велика дружна сім’я! У вас стільки працьовитості, чуйності, легкості, здорового гумору і ми сподіваємося, що завжди залишимося справжньою командою. Бажаємо вам удачі, успіхів і, головне – здоров’я!

***

З днем народження вітаємо вас! Хочемо сказати, що ви – чудова людина! З вами працювати – одне задоволення, так як ви у своїй справі професіонал, і особистісні якості теж на висоті. Бажаємо вам благополуччя і в своїй родині, і в нашому дружньому колективі, який з упевненістю можна назвати другою сім’єю. Здоров’я вам і веселого свята!

***

З днем народження, колего! Бажаю з радістю та посмішкою зустрічати кожен день, обов’язково досягати всього, чого бажає твоє серце. Нехай у діяльності завжди буде море гідних ідей та перспектив, нехай у житті завжди на тебе чекає безліч радощів, приємних зустрічей та цікавих подій!

Привітанння колезі-чоловікові у віршах

Якби вдалось впіймати дві зорі,

Веселки обв'язати перевеслом,

Тоді б напевно подарунки ці

Сьогодні в подарунок Вам принесли.

Але по нашій немочі людській

Мені, на жаль, таке не вдасться,

Тому бажаю щиро, від душі

Кохання вічного, здоров'я й щастя!



Привітання колезі у віршах

Ще небо хмарами не вкрите

Ще так прозоро сяють роси

А вже по ліву руку – літо

А вже по праву руку – осінь

Ще очі блиску не позбулись

Ще серце жити не стомилось

А вже по ліву руку – юність

А вже по праву руку – зрілість

А час летить нестримно далі

Й душа немов би молодіє

По ліву руку всі печалі

По праву руку всі надії

Життя не зміряти літами,

Бо жити – то важка наука...

Хай буде щастя завжди з Вами

По ліву і по праву руку!

Читайте також Картинки-привітання з Днем ангела: святкова підбірка

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле і гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас!

Хай щастя приходить і ллється рікою,

Хай горе обходить завжди стороною,

Хай доля дарує Вам довгі літа,

А в серці завжди хай живе доброта!

***

Нехай з тобою буде поряд

Веселий сміх і ніжний погляд.

Хороший друг і пісня тиха,

Що розганяє тугу й лихо.

Очей коханих два озерця,

Неспокій думки твого серця.

Хай омине тебе нещастя,

Живи і мрій, бажаю щастя!

***

Нехай майбутнє зовсім невідоме,

Заплутане оточенням і страхом,

Але ти шлях свій вибери свідомо,

І впевнено іди вперед цим шляхом.

В житті тобі бажаєм перемог,

В коханні, у кар'єрі, над собою...

Не знати бід, ані тяжких думок,

І пам'ятати завжди – ми з Тобою!

***

День сьогодні – особливий день!

І коли щороку він приходить,

серце наче сповнене пісень,

світ,здається сповнений мелодій.

Хай ніколи у твоїх очах

чиста й світла радість не згасає,

щоб не було горя навіть в снах!

Хай Господь здоров"я посилає.

Мати Божа хай благословить,

хай Спаситель буде все з тобою.

Хай в житті твоїм він кожну мить

обдарує ласкою святою...

Береже від болю і біди,

посилає щастя й долю світлу,

щоб життя прекрасне назавжди

ніжною трояндою розквітло…

***

Нехай приносить задоволення робота,

І гаманець товстіє від зарплати.

Щоб працювати не доводилось в суботу,

Відпусток й вихідних було багато.

Хай успіх переслідує у справах,

А щастя й затишок нехай чекають вдома.

Життя хай має веселкові барви,

Нехай не буде ні турбот, ні втоми!

© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/den-rozhdeniya/i/na-ukrainskom/kolez/