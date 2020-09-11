День вчителя щороку в Україні святкують у першу неділю жовтня. У 2020 році професійне свято працівників сфери освіти відзначають 4 жовтня. Оскільки свято завжди випадає у вихідний день, то учні висловлюють свою подяку вчителям у п’ятницю.

Варто врахувати, що вчитель – це одна з найдавніших професій. Нелегка праця викладача гідна поваги, тому щороку учні дякують своїм вчителям за їхню нелегку працю, яка є дуже складною та відповідальною, пише 24 канал.

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Святкування Дня вчителя в Україні та свті

День вчителя в Україні відзначають з 1994 року завдяки ЮНЕСКО і Міжнародній організації праці. Передумовою цьому є документ про соціальний статус вчителів, який підписали у Франції. У 1966 році у Парижі на Спеціальній міжурядовій конференції було підписано документ про соціальний статус вчителів.

Всесвітній день вчителя за рішенням ЮНЕСКО завжди відзначають 5 жовтня. Лише в Україні та деяких країнах пострадянського простору це свято має "плаваючу" дату. В Україні День вчителя традиційно відзначають в першу неділю жовтня.



У 2020 році День вчителя відзначають 4 жовтня

Традиції святкування Дня вчителя

Зранку всі учні школи дарують вчителям квіти, влаштовують сценки або малюють стінгазети. Традиційно, цього дня у багатьох школах проводять день самоврядування. Зазвичай, старшокласники проводять уроки замість вчителів для молодших класів. Серед школярів вибирають директора, який стежить за дисципліною, і викладачів для кожного предмету. Також в цей день скорочують уроки, а після їхнього завершення вчителів запрошують на святковий концерт.

З Днем вчителя всіх освітян вітають не лише учні, але й їхні батьки, щоб висловити свою подяку за сумлінну працю та навчання дітей. Звісно, з професійним святом один одного вітають і самі педагоги, передаючи щирі побажання колегам.



У школах святкуватимуть День вчителя у п'ятницю – 2 жовтня