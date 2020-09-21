Різдво Пресвятої Богородиці: що не можна робити в цей день
Різдво Пресвятої Богородиці – перше з дванадцяти головних церковних свят. Саме 21 вересня розпочинається новий церковний календарний рік. Саме цього дня, на рубежі Старого і Нового Завіту народилася Діва Марія.
У народі свято Різдва Пресвятої Богородиці називають другою Пречистою. Перша Пречиста відзначалася 28 серпня (Успіння Богородиці), а третя святкується 4 грудня (Введення до храму пресвятої Богородиці), пише 24 канал.
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Що не можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці
- У це свято не можна займатися фізичною працею: мити підлогу, вікна, прибирати в будинку, спалювати сміття і т.д.
- Цього дня жінкам не рекомендують до рук брати голку, ніж і ножиці. Не можна в цей день шити, вишивати та різати хліб.
- Не можна в цей день сваритися, ображати когось та конфліктувати.
- В жодному випадку не можна у це свято бажати комусь зла та думати погано про родичів чи близьких.
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