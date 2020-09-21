У народі свято Різдва Пресвятої Богородиці називають другою Пречистою. Перша Пречиста відзначалася 28 серпня (Успіння Богородиці), а третя святкується 4 грудня (Введення до храму пресвятої Богородиці), пише 24 канал.

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Різдво Пресвятої Богородиці або Друга Пречиста — велике свято. У храмах проводяться урочисті служби, а віряни відвідують богослужіння.

Жінки цього дня прикрашають ікони Богородиці калиною і пізніми квітами, ставлять свічки біля ікони Божої Матері в церкві.

Бездітні жінки звертаються в це день з особливою молитвою до Пресвятої Богородиці: вважається, що в цей день їх бажання мати дітей здійсниться.



21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці