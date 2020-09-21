Рождество Пресвятой Богородицы – первый из двенадцати главных церковных праздников. Именно 21 сентября начинается новый церковный календарный год. Именно в этот день, на рубеже Ветхого и Нового Завета родилась Дева Мария.

В народе праздник Рождества Пресвятой Богородицы называют второй Пречистой. Первая Пречистая отмечалась 28 августа (Успение Богородицы), а третья празднуется 4 декабря (Введение в храм Пресвятой Богородицы), пишет 24 канал.

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Рождество Пресвятой Богородицы или Вторая Пречистая – большой праздник. В храмах проводятся торжественные службы, а верующие посещают богослужения.

Женщины в этот день украшают иконы Богородицы калиной и поздними цветами, ставят свечи у иконы Божьей Матери в церкви.

Бездетные женщины обращаются в это день с особой молитвой к Пресвятой Богородице: считается, что в этот день их желание иметь детей исполнится.