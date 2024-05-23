Як гарно привітати хлопця з днем народження: добірка наймиліших побажань

Дівчата ретельно готуються до дня народження коханого хлопця. Адже хочеться, щоб свято пройшло незабутньо та нічого його не змогло зіпсувати. Важливо також підібрати гарне привітання, яке зворушить до глибини душі.

LifeStyle 24 зібрав для вас добірку щирих побажань, з яких ви точно оберете якесь для свого хлопця. Тож зберігайте, якщо день народження вже скоро.

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Найкращі привітання з днем народження для хлопця

Щиро вітаю з днем народження, (ім'я)! Нехай кожна мить сьогоднішнього свята приносить тобі лише радість і задоволення. Бажаю здійснення мрій і багато щасливих моментів у житті! Кохаю всім серцем, (ваше ім'я).

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Мій коханий (ім'я), вітаю з днем народження! Нехай цей день буде по-особливому яскравим і незабутнім для тебе. Бажаю, щоб життя було сповнене любов'ю, щастям і успіхом. Люблю тебе понад усе на світі!

Привітання з днем народження / Фото "Побажайко"

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Моє кохання, щасливого дня народження! Ти – моя найбільша радість і щастя. Бажаю, щоб кожна мить життя була наповнена коханням, ніжністю і незабутніми моментами разом зі мною. Цілую та обіймаю!

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Вітаю з днем народження, (ім'я)! Вірю, що у новому році на тебе чекають незабутні події, нові звершення й великі досягнення. Бажаю міцного здоров'я, щастя й успіху у всіх справах! Дуже тебе кохаю, (ваше ім'я).

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Дорогий мій, щасливого дня народження! Ти – великий подарунок, безмежно вдячна за кожен момент разом. Бажаю, щоб життя було наповнене коханням, радістю і взаєморозумінням. Люблю тебе!

Привітання з днем народження / Фото portal24.org.ua

До слова Привітання з днем народження: найтепліші слова для дорогих іменинників

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Найдорожчий, вітаю з днем народження! Ти – моє сонце, радість і щастя. Бажаю, щоб у житті було більше світла, тепла і кохання, яким ти мене зігріваєш кожен день. Ніжно обіймаю, (ваше ім'я).

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Дорогий (ім'я), з днем народження! Ти – моє найбільше джерело щастя. Бажаю, щоб кожен день був насичений радістю, а у серці завжди панували тепло і спокій. Кохаю від землі до неба, (ваше ім'я).

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Коханий, вітаю з днем народження! Ти – моя найбільша опора у житті, супутник та найкращий друг. Вірю, що у нас ще буде багато незабутніх та крутих моментів. Нехай збуваються усі найзаповітніші мрії!