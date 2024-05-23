LifeStyle 24 зібрав для вас добірку щирих побажань, з яких ви точно оберете якесь для свого хлопця. Тож зберігайте, якщо день народження вже скоро.

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Найкращі привітання з днем народження для хлопця

Щиро вітаю з днем народження, (ім'я)! Нехай кожна мить сьогоднішнього свята приносить тобі лише радість і задоволення. Бажаю здійснення мрій і багато щасливих моментів у житті! Кохаю всім серцем, (ваше ім'я).

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Мій коханий (ім'я), вітаю з днем народження! Нехай цей день буде по-особливому яскравим і незабутнім для тебе. Бажаю, щоб життя було сповнене любов'ю, щастям і успіхом. Люблю тебе понад усе на світі!

Привітання з днем народження / Фото "Побажайко"

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Моє кохання, щасливого дня народження! Ти – моя найбільша радість і щастя. Бажаю, щоб кожна мить життя була наповнена коханням, ніжністю і незабутніми моментами разом зі мною. Цілую та обіймаю!

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Вітаю з днем народження, (ім'я)! Вірю, що у новому році на тебе чекають незабутні події, нові звершення й великі досягнення. Бажаю міцного здоров'я, щастя й успіху у всіх справах! Дуже тебе кохаю, (ваше ім'я).

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Дорогий мій, щасливого дня народження! Ти – великий подарунок, безмежно вдячна за кожен момент разом. Бажаю, щоб життя було наповнене коханням, радістю і взаєморозумінням. Люблю тебе!

Привітання з днем народження / Фото portal24.org.ua

До слова Привітання з днем народження: найтепліші слова для дорогих іменинників

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Найдорожчий, вітаю з днем народження! Ти – моє сонце, радість і щастя. Бажаю, щоб у житті було більше світла, тепла і кохання, яким ти мене зігріваєш кожен день. Ніжно обіймаю, (ваше ім'я).

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Дорогий (ім'я), з днем народження! Ти – моє найбільше джерело щастя. Бажаю, щоб кожен день був насичений радістю, а у серці завжди панували тепло і спокій. Кохаю від землі до неба, (ваше ім'я).

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Коханий, вітаю з днем народження! Ти – моя найбільша опора у житті, супутник та найкращий друг. Вірю, що у нас ще буде багато незабутніх та крутих моментів. Нехай збуваються усі найзаповітніші мрії!