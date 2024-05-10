Сьогодні LifeStyle 24 поділиться з вами привітаннями з днем народження, які точно вразять іменинника. Ваші слова запам'ятаються йому надовго.

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Привітання з днем народження: оригінальна добірка

У день народження бажаю тобі море радості та сміху, щастя в серці й казкових мрій! Нехай доля приносить лише світлі моменти, а життєвий шлях буде осяяний яскравими барвами. Цілую та обіймаю, (ваше ім'я).

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День народження – особливий етап незабутньої подорожі під назвою "життя". Нехай він буде наповнений любов'ю, натхненням і безмежною радістю. Гарного тобі святкування, мій дорогий друже!

З днем народження / Фото Freepik

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Зорі на небі сьогодні світять яскравіше, а серце стукає швидше, адже це твій день народження. Бажаю сміху, кохання і незабутніх вражень у таке особливе свято. Дякую за дружбу, яка перевірена роками, (ваше ім'я).

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У цей особливий день хочу побажати тобі, щоб кожна мить була, як келих дорогоцінного вина, – наповнена ароматом радості й смаком щастя! Нехай душа завжди бажає нових вражень, а серце відчуває тепло кохання та підтримки. Святкуй день народження з усмішкою на обличчі!

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Сьогоднішній день – чудовий привід для того, щоб відчути всю красу світу і насолодитися кожною миттю життя. Нехай твоє свято буде, як казка. Не забувай мріяти та завжди пам'ятай, що ти – особлива людина!

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З днем народження / Фото Freepik

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З днем народження, мій найкращий друже! Нехай доля подарує тобі стільки щастя, скільки зірок на небі, стільки пригод, скільки піску на пляжі, і стільки кохання, скільки крапель у морі. Насолоджуйся кожним моментом життя!

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Нехай кожна нова сторінка твого життя буде написана пером радості, а на її сторінках будуть лише найяскравіші спогади, найтепліші почуття та великі досягнення. З найкращими побажаннями, (ваше ім'я).