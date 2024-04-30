Добірку цікавих українських привітань підготував LifeStyle 24. Зберігайте, якщо вже незабаром святкуватиме день народження близької людини.

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Українські привітання з днем народження

Щиро вітаю з днем народження! Бажаю, щоб твоє життя було таким же барвистим та насиченим, як наші українські традиції.

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Дорога подруго, зі святом тебе! Найперше, бажаю мирного неба над головою та перемоги. Нехай промінчик світла завжди освітлює тобі дорогу, навіть у такі складні для нашої країни часи. Любові, злагоди й тепла!

Гарні привітання зі святом / Фото "Побажайко"

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Вітаю з днем народження! Нехай кожен твій день буде таким, як українська пісня: мелодійним, пронизливим та завжди запам'ятовується.

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Рідний, сьогодні хочу привітати тебе з днем народження та побажати всього найкращого. Процвітай, як наша Україна, будь її гідним сином, прославляй рідну землю у всьому світі. Міцно обіймаю та цілую, (ваше ім'я).

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Нехай у житті буде стільки радості, скільки в українській хаті під час свят. Нехай кожен твій день буде сповнений духом національної гордості й любові до рідного краю. З днем народження!

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Гарні привітання зі святом / Фото "З днем народження"

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Вітаю з днем народження, мій друже! Нехай твоє життя буде таким же веселим та кольоровим, як українські вишиванки, і таким же смачним, як наші страви!

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З днем народження! Нехай у твоєму серці завжди лунає мелодія української пісні. Бажаю радості, натхнення, успіхів та здійснення усіх мрій!