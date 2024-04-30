Подборку интересных украинских поздравлений подготовил LifeStyle 24. Сохраняйте, если уже вскоре будет праздновать день рождения близкого человека.

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Украинские поздравления с днем рождения

Искренне поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы твоя жизнь была такой же красочной и насыщенной, как наши украинские традиции.

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Дорогая подруга, с праздником тебя! В первую очередь, желаю мирного неба над головой и победы. Пусть лучик света всегда освещает тебе дорогу, даже в такие сложные для нашей страны времена. Любви, согласия и тепла!

Красивые поздравления с праздником / Фото "Побажайко"

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Поздравляю с днем рождения! Пусть каждый твой день будет таким, как украинская песня: мелодичным, пронзительным и всегда запоминающимся.

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Родной, сегодня хочу поздравить тебя с днем рождения и пожелать всего наилучшего. Процветай, как наша Украина, будь ее достойным сыном, прославляй родную землю во всем мире. Крепко обнимаю и целую, (ваше имя).

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Пусть в жизни будет столько радости, сколько в украинском доме во время праздников. Пусть каждый твой день будет наполнен духом национальной гордости и любви к родному краю. С днем рождения!

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Красивые поздравления с праздником / Фото "С днем рождения"

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Поздравляю с днем рождения, мой друг! Пусть твоя жизнь будет такой же веселой и цветной, как украинские вышиванки, и такой же вкусной, как наши блюда!

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С днем рождения! Пусть в твоем сердце всегда звучит мелодия украинской песни. Желаю радости, вдохновения, успехов и исполнения всех желаний!