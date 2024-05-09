Не завжди самостійно вдається підібрати гарні слова для іменинника. Тому LifeStyle 24 публікує добірку щирих привітань. Зберігайте, щоб вразити усіх гостей на найближчому дні народженні.

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Привітання з днем народження своїми словами

Вітаю з днем народження! Нехай кожна мить приносить тобі лише радість, успіх і натхнення. Бажаю море позитивних емоцій, незабутніх вражень та безмежного щастя. Нехай збуваються усі найзаповітніші мрії!

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Люба (ім'я), з днем народження! Бажаємо, щоб кожна хвилина цього свята була сповнена усмішок та радості, а твоє життя завжди було насичене щастям і добром. Ми завжди поруч, готові повеселитися разом або підтримати!

Щирі привітання для іменинників / Фото "Побажайко"

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Дорогий друже, дякую за те, що ти завжди поруч: і у хвилини радості, і у хвилини смутку. Бажаю міцного здоров'я, невичерпної енергії й реалізації всіх цілей. Щасливого та незабутнього тобі дня народження!

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Вітаю з днем народження, моя рідна! Нехай сьогоднішнє свято принесе тобі сміх, радість та незабутні моменти. Живи, кохай, радій!

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З днем народження, моя найближча подруго! Бажаю тобі багато щасливих моментів, які будуть освітлювати життя навіть у найпохмуріші моменти!

Щирі привітання для іменинників / Фото "Гумореска"

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Сьогодні – твій день, щиро вітаю зі святом! Бажаю, щоб життя було яскравим, як феєричний салют, і веселим, як найкраща вечірка!

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Вітаємо тебе, дорога імениннице! Нехай кожен день життя буде таким же життєрадісним, веселим та позитивним, як ти сама!

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З днем народження! Залишайся таким же унікальним та неповторним. Бажаю тобі найщиріших усмішок, найтепліших обіймів і найсолодших мрій. Нехай поруч будуть лише хороші та вірні люди. З любов'ю, (ваше ім'я).