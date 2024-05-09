Не всегда самостоятельно удается подобрать красивые слова для именинника. Поэтому LifeStyle 24 публикует подборку искренних поздравлений. Сохраняйте, чтобы поразить всех гостей на ближайшем дне рождения.

Тоже полезно Трогательные поздравления с днем рождения в стихах и прозе, которые растрогают до слез

Поздравления с днем рождения своими словами

Поздравляю с днем рождения! Пусть каждое мгновение приносит тебе только радость, успех и вдохновение. Желаю море положительных эмоций, незабываемых впечатлений и безграничного счастья. Пусть сбываются все самые заветные мечты!

***

Дорогая (имя), с днем рождения! Желаем, чтобы каждая минута этого праздника была полна улыбок и радости, а твоя жизнь всегда была насыщена счастьем и добром. Мы всегда рядом, готовы повеселиться вместе или поддержать!

Искренние поздравления для именинников / Фото "Побажайко"

***

Дорогой друг, спасибо за то, что ты всегда рядом: и в минуты радости, и в минуты грусти. Желаю крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и реализации всех целей. Счастливого и незабываемого тебе дня рождения!

***

Поздравляю с днем рождения, моя родная! Пусть сегодняшний праздник принесет тебе смех, радость и незабываемые моменты. Живи, люби, радуйся!

***

С днем рождения, моя самая близкая подруга! Желаю тебе много счастливых моментов, которые будут освещать жизнь даже в самые мрачные моменты!

Искренние поздравления для именинников / Фото "Гумореска"

Вам пригодится Коснутся самого сердца: нежные поздравления с днем рождения для женщины

***

Сегодня – твой день, искренне поздравляю с праздником! Желаю, чтобы жизнь была яркой, как феерический салют, и веселой, как самая лучшая вечеринка!

***

Поздравляем тебя, дорогая именинница! Пусть каждый день жизни будет таким же жизнерадостным, веселым и позитивным, как ты сама!

***

С днем рождения! Оставайся таким же уникальным и неповторимым. Желаю тебе самых искренних улыбок, самых теплых объятий и самых сладких мечтаний. Пусть рядом будут только хорошие и верные люди. С любовью, (ваше имя).