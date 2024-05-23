LifeStyle 24 собрал для вас подборку искренних пожеланий, из которых вы точно выберете какое-то для своего парня. Поэтому сохраняйте, если день рождения уже скоро.

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Лучшие поздравления с днем рождения для парня

Поздравляю с днем рождения, (имя)! Пусть каждое мгновение сегодняшнего праздника приносит тебе только радость и удовольствие. Желаю осуществления мечтаний и много счастливых моментов в жизни! Люблю всем сердцем, (ваше имя).

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Мой любимый (имя), поздравляю с днем рождения! Пусть этот день будет по-особенному ярким и незабываемым для тебя. Желаю, чтобы жизнь была наполнена любовью, счастьем и успехом. Люблю тебя больше всего на свете!

Поздравления с днем рождения / Фото "Побажайко"

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Моя любовь, счастливого дня рождения! Ты – моя самая большая радость и счастье. Желаю, чтобы каждое мгновение жизни было наполнено любовью, нежностью и незабываемыми моментами вместе со мной. Целую и обнимаю!

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Поздравляю с днем рождения, (имя)! Верю, что в новом году тебя ждут незабываемые события, новые свершения и большие достижения. Желаю крепкого здоровья, счастья и успеха во всех делах! Очень тебя люблю, (ваше имя).

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Дорогой мой, счастливого дня рождения! Ты – большой подарок, бесконечно благодарна за каждый момент вместе. Желаю, чтобы жизнь была наполнена любовью, радостью и взаимопониманием. Люблю тебя!

Поздравления с днем рождения / Фото portal24.org.ua

К слову Поздравления с днем рождения: самые теплые слова для дорогих именинников

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Самый дорогой, поздравляю с днем рождения! Ты – мое солнце, радость и счастье. Желаю, чтобы в жизни было больше света, тепла и любви, которой ты меня согреваешь каждый день. Нежно обнимаю, (ваше имя).

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Дорогой (имя), с днем рождения! Ты – мой самый большой источник счастья. Желаю, чтобы каждый день был насыщен радостью, а в сердце всегда царили тепло и спокойствие. Люблю от земли до неба, (ваше имя).

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Любимый, поздравляю с днем рождения! Ты – моя самая большая опора в жизни, спутник и лучший друг. Верю, что у нас еще будет много незабываемых и крутых моментов. Пусть сбываются все самые заветные мечты!