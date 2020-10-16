34-річна фінська політикиня Санна Марін стала зіркою журналу Trendi. Для фотосесії вона обрала головний тренд сезону і одягла стриманий піджак на голе тіло. Однак таку відвертість не надто схвально оцінила публіка, засудивши прем'єр-міністерку.

Днями прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін прикрасила обкладинку фінського глянцю Trendi. Видання влаштувало для неї зйомку, а один з образів був досить сміливим. Кадри з'явились в інстаграм-профілі журналу і викликали резонанс у мережі.

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Річ у тому, що політикиня постала перед камерою у класичному чорному костюмі з принтом, який складався з приталених штанів і піджака, під який вона не стала одягати ані сорочку, ані бюстгальтер. До того ж, увагу до декольте Санни Марін привернуло вінтажне кольє від бренду прикрас Kalevala.

Вона стала найстильнішою прем'єр-міністеркою світу, тому не дивно, що наважилась на провокативний тренд. З вишуканою укладкою і легким макіяжем вона виглядала жіночно, елегантно і водночас звабливо.



Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін / Фото Instagram / @trendimag



П рем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін / Фото Instagram / @trendimag

Однак мережа вибухнула критикою. Користувачі переконані, що політики такого рівня не повинні демонструвати відверті образи публічно та з'являтись на сторінках журналів без білизни, хизуючись принадами.

У відповідь на шквал хейту прихильники Санни Марін запустили флешмоб в інстаграмі, публікуючи фото в піджаку на голе тіло з хештегом #imwithsanna. Зараз у мережі майже 2 тисячі таких публікацій. Прибічники прем'єр-міністерки Фінляндії переконані, що до жінок у політиці прикуто значно більше уваги, а подібна відвертість чоловіка не спричинила б такого резонансу.