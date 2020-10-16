34-летняя финская политик Санна Марин стала звездой журнала Trendi. Для фотосессии она выбрала главный тренд сезона и надела сдержанный пиджак на голое тело. Однако такую откровенность не слишком лестно оценила публика, осудив премьер-министра.

На днях премьер-министр Финляндии Санна Марин украсила обложку финского глянца Trendi. Издание устроило для нее съемку, а один из образов был достаточно смелым. Кадры появились в инстаграм-профиле журнала и вызвали резонанс в сети.

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Дело в том, что политик предстала перед камерой в классическом черном костюме с принтом, состоящим из обтягивающих брюк и пиджака, под которым она не стала надевать ни рубашку, ни бюстгальтер. К тому же, внимание к декольте Санны Марин привлекло винтажное колье от бренда украшений Kalevala.

Она стала самым стильным премьер-министром мира, поэтому неудивительно, что решилась на провокационный тренд. С изысканной укладкой и легким макияжем она выглядела женственно, элегантно и в то же время обольстительно.



Премьер-министр Финляндии Санна Марин / Фото Instagram / @trendimag





Премьер-министр Финляндии Санна Марин / Фото Instagram / @trendimag

Однако сеть разразилась критикой. Пользователи убеждены, что политики такого уровня не должны демонстрировать откровенные образы публично и появляться на страницах журналов без белья, щеголяя прелестями.

В ответ на шквал хейта поклонники Санны Марин запустили флешмоб в инстаграм, публикуя фото в пиджаке на голое тело с хештегом #imwithsanna. Сейчас в сети почти 2 тысячи таких публикаций. Сторонники премьер-министра Финляндии убеждены, что к женщинам в политике приковано гораздо больше внимания, а подобная откровенность мужчины не вызвала бы такого резонанса.