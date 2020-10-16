51-летняя американская звезда Дженнифер Лопес вместе с певцом Maluma украсили обложку глянца Billboard. После зажигательного дуэта звезды снялись в страстной фотосессии, для которой артистка выбрала платья с провокационными разрезами и смелыми декольте.

В сентябре попдива Дженнифер Лопес презентовала двухсерийный клип Pa Ti & Lonely в дуэте с колумбийским певцом Maluma. Видео получились очень горячими, а трек имеет потрясающий успех. Поэтому звезды стали лицом нового номера журнала Billboard. Фото со съемки артистка показала в инстаграм-профиле. Локацией стал роскошный отель Paramour Estate в Лос-Анджелесе.

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Для обложки Дженнифер Лопес выбрала слишком откровенное асимметричное платье черного цвета с разрезом до бедер, вырезом на талии и обнаженной спиной и плечами. Она выглядела фантастически, а под наряд не стала одевать белье, засветив упругие ягодицы, подтянутые ножки и соблазнительную талию. Образ довершили босоножки на высоком каблуке с камнями, золотой чокер и драгоценные серьги.

С голливудской укладкой и безупречным макияжем в нюдовых тонах Дженнифер Лопес обольстительно предстала возле певца Maluma, демонстрируя тело и сексуальный look с самых выгодных ракурсов. Звезда также позировала лежа у бассейна, соблазнительно выгнувшись перед фотографом.



Дженнифер Лопес и Maluma / Фото Billboard



Дженнифер Лопес / Фото Billboard

Не менее жарким стал второй образ Дженнифер Лопес в белом платье с вырезами на талии, бедрах и ногах. В облегающей одежде с длинными рукавами она устроилась на столе, показав фигуру в эротической позе. Последний образ звезды – топ без бретелей и юбка в стиле "рыбка" из блестящей ткани. Певица даже не пыталась скрыть подтянутый живот и пышную грудь. Такой смелости могут позавидовать даже молодые коллеги Джей Ло. Звезда в который раз доказала, что она достойна восхищения.



Дженнифер Лопес / Фото Billboard