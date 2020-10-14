Актриса и певица Дженнифер Лопес не прекращает удивлять поклонников яркими и стильными выходами. 13 октября она сходила на свидание с женихом Алексом Родригесом, где засветила не только новый костюм, но и имидж.

Наряд Дженнифер Лопес

Для особого романтического вечера Дженнифер Лопес подобрала яркий синий костюм. Наряд артистка заказала у бренда LaPointe. Дизайнерские брюки и эффектная блуза с бантом, как у Дженнифер Лопес, на сайте компании стоят более 60 тысяч гривен, передает 24 канал.

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Невероятный образ знаменитая модница решила дополнить обувью на каблуке и голубой сумочкой от Louis Vuitton. Украшения и макияж с акцентом на глаза завершили трендовый look Дженнифер Лопес.

Не менее стильно выглядел и жених артистки – спортсмен Алекс Родригес. В ресторан Лос-Анджелеса он надел серый классический костюм, который дополнил дорогими часами.

Интересно, что на свидании пара не забыла про медицинские маски. На выходе из заведения Дженнифер Лопес и Алекс Родригес одели карантинный аксессуар, который не снимали, пока не сели в свое авто.

Новый имидж Джей Ло

Журналисты LifeStyle 24 обратили внимание и на обновленный имидж артистки. На днях Дженнифер Лопес подстригла челку. Поэтому романтический ужин с женихом стал первый выход артистки с новой стрижкой.

Известно также, что изменить прическу кинозвезде помог ее личный стилист Крис Эпплтон. В інстаграмі он охотно поделился новым фото Дженнифер Лопес, сделанным перед ее свиданием с Алексом Родригесом.