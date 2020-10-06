Американская певица и актриса Дженнифер Лопес в очередной раз продемонстрировала безупречный образ. Она выбрала для прогулки по Нью-Йорку стильный спортивный костюм.

Во время каждого выхода Джей Ло показывает актуальные наряды и тем самым активно диктует тренды поклонницам из разных уголков мира. Для многих модниц голливудская звезда является настоящей иконой стиля. Так, на днях ее сфотографировали папарацци в парке Мэдисон-Сквер в Нью-Йорке.

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Спортивный look Дженнифер Лопес

Для прогулки Джей Ло выбрала теплую спортивную одежду, состоящую из худи и брюк-джогеров. Такой нежно-бежевый костюм артистка соединила со стильной коричневой обувью. В руке Дженнифер держала сумку-шоппер черного цвета. Дополнила стильный look брендовыми солнцезащитными очками.

Волосы певица уложила в кудри и собрала в прическу сзади. С помощью косметики она только выровняла тон лица, чтобы подчеркнуть натуральную красоту, однако не наносила много макияжа.



Дженнифер Лопес в спортивном костюме​ / Фото Getty Images