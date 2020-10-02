Голливудская звезда Дженнифер Лопес активно диктует тренды поклонницам в разных уголках мира. Для многих модниц она является настоящей иконой стиля. На днях Джей Ло поделилась фотографией, где в очередной раз показала вариант актуального аутфита.

Американская певица и актриса, как всегда, поделилась фотографией на личной странице в инстаграме. В этой социальной сети за ее аккаунтом следят более 132 миллионов пользователей. Похоже, что новая публикация сильно пришлась им по душе, потому что за несколько часов набрала более миллиона лайков.

Читайте также В бежевом тренче: Дженнифер Лопес похвасталась стильным образом на улицах Нью-Йорка

Образ Дженнифер Лопес

Артистка сделала эффектное селфи. Она предстала перед камерой в стильных джинсах и коротком светлом топе. Такой наряд обнажил животик Джей Ло и подчеркнул ее безупречную стройную фигуру.

Стильный look знаменитость дополнила браслетами. Также внимание привлекает длина волос исполнительницы. Вероятно, это парик, ведь естественные волосы Дженнифер гораздо короче. Однако такая прическа с легкими локонами также очень подходит ей.

На лице актриса сделала безупречный макияж. Она накрасила веки коричневыми тенями, на губы нанесла нюдовий блеск и завершила мейкап идеальным контурингом.



Джей Ло с длинными волосами и в коротком топе​ / Instagram / @jlo