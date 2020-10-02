Голлівудська зірка Дженніфер Лопес активно диктує тренди прихильницям у різних куточках світу. Для багатьох модниць вона є справжньою іконою стилю. Днями Джей Ло поділилася світлиною, де вкотре показала варіант актуального аутфіту.

Американська співачка та акторка, як завжди, поділилася світлиною на особистій сторінці в інстаграмі. У цій соціальній мережі за її акаунтом стежать понад 132 мільйони користувачів. Схоже, що нова публікація неабияк припала їм до душі, бо за декілька годин набрала понад мільйон вподобань.

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Образ Дженніфер Лопес

Артистка зробила ефектне селфі. Вона постала перед камерою у стильних джинсах та короткому світлому топі. Таке вбрання оголило животик Джей Ло та підкреслило її бездоганну струнку фігуру.

Стильний look знаменитість доповнила браслетами. Також увагу привертає довжина волосся виконавиці. Ймовірно, це перука, адже природне волосся Дженніфер набагато коротше. Проте така зачіска з дегкими локонами також неабияк пасує їй.

На обличчі акторка зробила бездоганний макіяж. Вона нафарбувала повіки коричневими тінями, на губи нанесла нюдовий блиск і завершила мейк-ап ідеальним контурингом.



Джей Ло з довгим волоссям та в короткому топі / Instagram / @jlo