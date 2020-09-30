Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес потрапила в об'єктиви камер папараці під час прогулянки Нью-Йорком. Зірка вкотре продемонструвала стильний look, яким зачарувала публіку.

Голлівудська знаменитість невпинно диктує тренди. За її стилем стежать модниці у різних куточках світу. Джей Ло знає, як підкреслити переваги своєї фігури та приховати її недоліки. Вона вже сформувала осінній гардероб і варіанти актуальних аутфітів показує щоразу, коли з'являється на публіці.

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Дженніфер часто потрапляє під приціл фотокамер. Вона одна з найуспішніших жінок у світовому шоу-бізнесі, тому нові світлини, де зображена Лопес, швидко розлітаються мережею. Днями артистку помітили на Мангетені.

Осінній look Дженніфер Лопес

Оскільки погода була похмурою, то Джей Ло надала перевагу теплому осінньому одягові. Для прогулянки співачка обрала чорну блузку з пікантним декольте, обтислі джинси та стильний тренч бежевого кольору з принтом. Look зірка поєднала з чорними черевиками на високих підборах. Доповнила трендовий образ маленькою брендовою сумочкою з крокодилячої шкіри, яку тримала в руці, а також великими сонцезахисними окулярами та улюбленими сережками-кільцями.

Волосся 51-річна Лопес зібрала у креативну зачіску зверху, а на обличчі зробила легкий повсякденний макіяж, яким лише підкреслила натуральну вроду.



Дженніфер Лопес у бежевому тренчі та джинсах / Фото Getty Images