Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес разом із коханим прогулялися вулицями Нью-Йорка. Папараці зазнімкували пару. Під час цього виходу знаменитість продемонструвала бездоганний образ, що чудово підійде для прохолодної погоди.

Голлівудська зірка впевнено диктує тренди модницям у різних куточках світу. Оскільки, похмура осіння погода настане вже зовсім скоро, то саме час формувати гардероб із теплих речей. Один із варіантів стильного поєднання актуального вбрання Лопес показала під час прогулянки з нареченим.

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Джей Ло та її обранець Алекс Родрігес часто потрапляють під приціл фотокамер. Папараці стежать за життям знаменитостей, а нові світлини швидко розлітаються мережею. Так, днями закоханих помітили на вулицях Мангетена.

Образ Дженніфер Лопес

Для виходу з коханим артистка обрала теплий осінній аутфіт. Дженніфер одягнула білий топ, стильний теплий кардиган та широкі штани з високою посадкою. Струнку талію зірка підкреслила за допомогою поясу в тон штанів. Такий look виконавиця поєднала із бежевими черевиками на шнурівці.

Осінній образ співачка доповнила маленькою сумочокою із крокодилячої шкіри, великими сонцезахисними окулярами та чорною маскою. Також її look прикрашали вишукані мінімалістичні сережки. Довге волосся знаменитість зібрала у високий хвіст, а на обличчі зробила легкий макіяж в природних відтінках.



Стильний look Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images



Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес / Фото: Getty Images