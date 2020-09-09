Американская певица и актриса Дженнифер Лопес вместе с любимым прогулялись по улицам Нью-Йорка. Папарацци сфотографировали пару. Во время этого выхода знаменитость продемонстрировала безупречный образ, который прекрасно подойдет для прохладной погоды.

Голливудская звезда уверенно диктует тренды модницам в разных уголках мира. Поскольку, пасмурная осенняя погода наступит уже совсем скоро, то самое время формировать гардероб из теплых вещей. Один из вариантов стильного сочетания актуального наряда Лопес показала во время прогулки с женихом.

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Джей Ло и ее избранник Алекс Родригес часто попадают под прицел фотокамер. Папарацци следят за жизнью знаменитостей, а новые фотографии быстро разлетаются по сети. Так, на днях влюбленных заметили на улицах Манхэттена.

Образ Дженнифер Лопес

Для выхода с любимым артистка выбрала теплый осенний аутфит. Дженнифер надела белый топ, стильный теплый кардиган и широкие брюки с высокой посадкой. Стройную талию звезда подчеркнула с помощью пояса в тон брюкам. Такой look исполнительница объединила с бежевыми ботинками на шнуровке.

Осенний образ певица дополнила маленькой сумочкой из крокодиловой кожи, большими солнцезащитными очками и черной маской. Также ее look украшали изысканные минималистичные серьги. Длинные волосы знаменитость собрала в высокий хвост, а на лице сделала легкий макияж в естественных оттенках.



Стильный look Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images



Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Фото: Getty Images