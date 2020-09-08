Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес в очередной раз покорила сеть безупречным образом. Звезда предстала перед камерной в стильном наряде, взобравшись на дерево.

Дженнифер Лопес и ее жених Алекс Родригес любят радовать армию поклонников семейными фотографиями. В сети часто появляются кадры трогательных моментов. Так, на личных страницах знаменитостей в инстаграме можно увидеть новые фотографии.

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51-летняя Джей Ло опубликовала семейный кадр, который быстро разлетелся по сети. Новая публикация также появилась в аккаунте Родригеса. На фото его возлюбленная вместе с детьми взобралась на дерево. Однако наибольшее внимание привлекает образ Дженнифер.

Стильный look Дженнифер Лопес

Актриса предстала перед камерой в длинном белом платье на тонких бретелях и с глубоким декольте. Наряд был украшен красивой вышивкой. Такой look исполнительница соединила с высокими кожаными сапогами.

Волосы звездная мамочка собрала в фирменный пучок сзади. На лице она сделала макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах. Джей Ло дополнила безупречный летний аутфит любимыми серьгами-кольцами. Особый шарм ее образу добавлял идеальный золотистый загар.

Позже исполнительница распустила волосы и взобралась на дерево вместе с детьми. На ее лице сияла улыбка. Очевидно, что звезда счастлива и наслаждается незабываемыми моментами.