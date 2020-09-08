Відома американська співачка та акторка Дженніфер Лопес вкотре підкорила мережу бездоганним образом. Зірка постала перед камерою в стильному вбранні, залізши на дерево.

Дженніфер Лопес та її наречений Алекс Родрігес полюбляють радувати армію шанувальників сімейними світлинами. У мережі часто з'являються кадри зворушливих моментів. Так, на особистих сторінках знаменитостей в інстаграмі можна побачити нові світлини.

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51-річна Джей Ло поширила в мережі сімейний кадр, що швидко розлетівся мережею. Нова публікація також з'явилася на акаунті Родрігеса. На ній його кохана разом із дітьми вилізла на дерево. Проте найбільше увагу привертає образ Дженніфер.

Стильний look Дженніфер Лопес

Актора постала перед камерою у довгій білій сукні на тонких бретелях та глибоким декольте. Вбрання було оздоблене красивою вишивкою. Такий look виконавиця поєднала з високими шкіряними чоботами.

Волосся зіркова матуся зібрала у фірмовий пучок ззаду. На обличчі вона зробила макіяж у коричневих відтінках з акцентом на очах. Джей Ло доповнила бездоганний літній аутфіт улюбленими сережками-кільцями. Особливого шарму її образові додавала ідеальна золотиста засмага.

Пізніше виконавиця розпустила волосся та вилізла на дерево разом із дітьми. На її обличчі сяяла усмішка. Очевидно, що зірка щаслива та насолоджується незабутніми моментами.