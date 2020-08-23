Голлівудська акторка та співачка Дженніфер Лопес потішила шанувальників новою світлиною. Знаменитість показала бездоганний літній образ, який гарно підкреслив її фігуру.

Селфі зірка поширила на особистій інстаграм-сторінці. Вона сфотографувала себе в дзеркалі та продемонструвала ідеальний повсякденний аутфіт.

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Повсякденний look Дженніфер Лопес

На кадрі, який вже встиг розлетітися мережею, артистка позує в білих джинсових мінішортах та футболці білого кольору з принтом. Такий look не лише підкреслив спокусливі форми виконавиці, а й зробив акцент на її розкішній фігурі.

Волосся Дженніфер зібрала у гладкий пучок ззаду. На обличчі зробила макіяж у коричневих відтінках з акцентом на очах та ніжним блиском на губах. Завершила образ численними аксесуарами: розкішною каблучкою з діамантом, широким шкіряним браслетом з металевою фурнітурою та мінімалістичними аксесуарами. Головним доповненням стали великі сережки-кільця, які обожнює Лопес.

Співачка, як завжди, виглядала неперевершено. За добу допис вподобали майже півтора мільйони фоловерів.