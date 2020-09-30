Американская певица и актриса Дженнифер Лопес попала в объективы камер папарацци во время прогулки по Нью-Йорку. Звезда в очередной раз продемонстрировала стильный look, которым очаровала публику.

Голливудская знаменитость неустанно диктует тренды. За ее стилем следят модницы в разных уголках мира. Джей Ло знает, как подчеркнуть достоинства своей фигуры и скрыть ее недостатки. Она уже сформировала осенний гардероб и варианты актуальных аутфитов показывает всякий раз, когда появляется на публике.

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Дженнифер часто попадает под прицел фотокамер. Она одна из самых успешных женщин в мировом шоу-бизнесе, поэтому новые фотографии, где изображена Лопес, быстро разлетаются по сети. На днях артистку заметили на Манхэттене.

Осенний look Дженнифер Лопес

Поскольку погода была пасмурной, то Джей Ло предпочла теплую осеннюю одежду. Для прогулки певица выбрала черную блузку с пикантным декольте, обтягивающие джинсы и стильный тренч бежевого цвета с принтом. Look звезда соединила с черными ботинками на высоком каблуке. Дополнила трендовый образ маленькой брендовой сумочкой из крокодиловой кожи, которую держала в руке, а также большими солнцезащитными очками и любимыми серьгами-кольцами.

Волосы 51-летняя Лопес собрала в креативную прическу сверху, а на лице сделала легкий повседневный макияж, которым лишь подчеркнула натуральную красоту.



Дженнифер Лопес в бежевом тренче и джинсах / Фото Getty Images