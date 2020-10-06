Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес вкотре продемонструвала бездоганний образ. Вона обрала для прогулянки Нью-Йорком стильний спортивний костюм.

Під час кожного виходу Джей Ло показує актуальні вбрання і тим самим активно диктує тренди прихильницям з різних куточків світу. Для багатьох модниць голлівудська зірка є справжньою іконою стилю. Так, днями її зазнімкували папараці в парку Медісон-Сквер в Нью-Йорку.

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Спортивний look Дженніфер Лопес

Для прогулянки Джей Ло обрала тепле спортивне вбрання, яке складалося з худі та штанів-джогерів. Такий ніжно-бежевий костюм артистка поєднала зі стильним коричневим взуттям. В руці Дженніфер тримала сумку-шопер чорного кольору. Доповнила стильний look брендовими сонцезахисними окулярами.

Волосся співачка вклала в кучері і зібрала в зачіску ззаду. За допомогою косметики вона лише вирівняла тон обличчя, щоб підкреслити натуральну вроду, проте не наносила багато макіяжу.



Дженніфер Лопес у спортивному костюмі / Фото Getty Images