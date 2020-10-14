Актриса та співачка Дженніфер Лопес не припиняє дивувати прихильників яскравими та стильними виходами. 13 жовтня вона сходила на побачення з нареченим Алексом Родрігесом, де засвітила не тільки новий костюм, але й імідж.

Вбрання Дженніфер Лопес

Для особливого романтичного вечора Дженніфер Лопес підібрала яскравий синій костюм. Вбрання артистка замовила в бренду LaPointe. Дизайнерські штани та ефектна блуза з бантом, як у Дженніфер Лопес, на сайті компанії коштують понад 60 тисяч гривень, передає 24 канал.

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Неймовірний образ знаменита модниця вирішила доповнити взуттям на підборах та блакитною сумочкою від Louis Vuitton. Прикраси та макіяж з акцентом на очі завершили трендовий look Дженніфер Лопес.

Не менш стильно виглядав і наречений артистки – спортсмен Алекс Родрігес. В ресторан Лос-Анджелеса він одягнув сірий класичний костюм, який доповнив дорогим годинником.

Цікаво, що на побаченні пара не забула про медичні маски. На виході із закладу Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес одягнули карантинний аксесуар, який не знімали, поки не сіли до свого авто.

Новий імідж Джей Ло

Журналісти LifeStyle 24 звернули увагу й на оновлений імідж артистки. Днями Дженніфер Лопес підстригла гривку. Відтак романтична вечеря з нареченим стала перший вихід артистки з новою стрижкою.

Відомо також, що змінити зачіску кінозірці допоміг її особистий стиліст – Кріс Епплтон. В інстаграмі він залюбки поділився новим фото Дженніфер Лопес, зробленим перед її побаченням з Алексом Родрігесом.