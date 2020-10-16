У провокативних сукнях і без білизни: Дженніфер Лопес позувала у відвертих образах для глянцю
51-річна американська зірка Дженніфер Лопес разом зі співаком Maluma прикрасила обкладинку глянцю Billboard. Після запального дуету зірки знялись у пристрасній фотосесії, для якої артиста обрала сукні з провокативними розрізами і сміливими декольте.
У вересні попдіва Дженніфер Лопес презентувала двосерійний кліп Pa Ti & Lonely в дуеті з колумбійським співаком Maluma. Відео видались дуже гарячими, а трек має приголомшливий успіх. Тому зірки стали обличчям нового номеру журналу Billboard. Фото зі зйомки артиста показала в інстаграм-профілі. Локацією став розкішний готель Paramour Estate в Лос-Анджелесі.
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Для обкладинки Дженніфер Лопес обрала надто відверту асиметричну сукню чорного кольору з розрізом до стегон, вирізом на талії та оголеною спиною і плечима. Вона виглядала фантастично, а під вбрання не стала одягати білизну, засвітивши пружні сідниці, підтягнуті ніжки і спокусливу талію. Образ довершили босоніжки на високих підборах з камінням, золотий чокер і дорогоцінні сережки.
З голлівудською укладкою і бездоганним макіяжем у нюдових тонах Дженніфер Лопес звабливо постала біля співака Maluma, демонструючи тіло та сексуальний look з найвигідніших ракурсів. Зірка також позувала лежачи біля басейну, спокусливо вигнувшись перед фотографом.
Дженніфер Лопес і Maluma / Фото Billboard
Дженніфер Лопес / Фото Billboard
Дженніфер Лопес / Фото Billboard
Дженніфер Лопес і Maluma / Фото Billboard