Сюрреалісти своєю творчістю звертаються до підсвідомих образів, а своїм мистецтвом зображують відчуття абсурдності світу, розчарування в цінностях та ідеалах. Одним із яскравих представників такого стилю став Рене Магрітт.

З творчістю сюрреалістів знайомі люди, які навіть не цікавляться мистецтвом. Ви точно звертали увагу на картини, де замість облич були яблуко або птах, пише Cameralabs.

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Що відомо про творчість Рене Магрітта

Рене Магрітт – це бельгійський художник і представник сюрреалізму. Він уникав епатажу, а його картини відрізняються багатозначними поєднаннями звичайних предметів без їх спотворення.

Художник усе життя був бунтарем. Навіть у роботах раннього періоду він прагнув шукати свої шляхи в мистецтві. Рене Магрітт прагнув змусити глядача думати.

Коли я дивлюся на свої роботи, мені здається, що мене з усіх боків оточує таємниця, і у світі немає їй розгадки,

– описував своє мистецтво Рене Магрітт.



Сюрреаліст Рене Магрітт / Фото travelvesti

Голови, обгорнуті тканиною

Один з найвпізнаваніших образів Магрітта – це фігури, чиї голови обгорнуті тканиною. Існує легенда, що таким чином він переосмислив смерть матері.

Його мати Регіна втопилась вночі у річці Самбір, коли майбутньому художнику було 14 років. За переказами, тіло жінки знайшла родина, а обличчя утоплениці приховувала нічна сорочка. Насправді, тіло Регіни було знайдено поліцією через 17 днів після смерті. І Рене не був присутнім при цьому. Сам же художник ніколи не говорив про ту подію, лише одного разу розповів вигадану легенду своєму другові, який щиро в неї повірив.

Тому, очевидно, що не вид мертвої матері сформував цю ідею, а сінефільство Магрітта. Особливо він любив фільми Луї Фейада про Фантомаса. І, можливо, що прототипом цих картин стала сцена зі стрічки Фейада "Жюдексе", де голову героїні, яку витягують з води, приховує тканина.

Картини відомого сюрреаліста



"Закохані", 1928 рік / Фото cameralabs



"Спроба неможливого", 1928 рік / Фото cameralabs

Магрітт ретельно підбирав назви до своїх картин, адже вважав, що картина не буде закінченою без відповідної назви, побічно або ірраціонально пов'язаною з зображенням. Художник багато обговорював назви з друзями, але здебільшого використовував свої ідеї.

Цікавий факт, у назвах картин Рене Магрітта часто зустрічаються відсилання до його улюблених фільмів і книг. Наприклад, до творів Стівенсона та Едгара По.



"Звабник", 1953 рік / Фото cameralabs



"Ліс в Пемпоне", 1963 рік / Фото cameralabs

Ідея створення картини "Передбачення" прийшла до Магрітта спросоння. Йому здалося, що замість сплячої птиці в клітці лежить яйце. Після цього він почав шукати щось спільне між іншими предметами.



"Передбачення", 1936 рік / Фото cameralabs



"Медитація", 1936 рік / Фото cameralabs



"Вечоріє", 1964 рік / Фото cameralabs



"Перспектива мадам Рекам'є", 1950 рік / Фото cameralabs



"Справжнє", 1939 рік / Фото cameralabs



"Канікули Гегеля", 1958 рік / Фото cameralabs