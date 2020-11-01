Сюрреалисты своим творчеством обращаются к подсознательным образам, а своим искусством выражают ощущение абсурдности мира, разочарование в ценностях и идеалах. Одним из ярких представителей такого стиля стал Рене Магритт.

С творчеством сюрреалистов знакомы люди, которые даже не интересуются искусством. Вы точно обращали внимание на картины, где вместо лиц были яблоко или птица, пишет Cameralabs.

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Что известно о творчестве Рене Магритта

Рене Магритт – бельгийский художник и представитель сюрреализма. Он избегал эпатажа, а его картины отличаются многозначными сочетаниями обычных предметов без их искажения.

Художник всю жизнь был бунтарем. Даже в работах раннего периода он стремился искать свои пути в искусстве. Рене Магритт стремился заставить зрителя думать.

Когда я смотрю на свои работы, мне кажется, что меня со всех сторон окружает тайна, и в мире нет ей разгадки,

– описывал свое искусство Рене Магритт.



Сюрреалист Рене Магритт / Фото travelvesti

Головы, обернутые тканью

Один из самых узнаваемых образов Магритта – это фигуры, чьи головы обернуты тканью. Предполагают, что таким образом он переосмыслил смерть матери.

Его мать Регина утонула ночью в реке Самбор, когда будущему художнику было 14 лет. Как говорят, тело женщины нашла семья, а лицо утопленницы скрывала ночная рубашка. На самом деле тело Регины было найдено полицией через 17 дней после смерти. И Рене не присутствовал при этом. Сам же художник никогда не говорил о том событии, лишь однажды рассказал вымышленную историю своему другу, который искренне в нее поверил.

Поэтому, очевидно, что не образ мертвой матери сформировал эту идею, а синефильство Магритта. Особенно он любил фильмы Луи Фейада о Фантомасе. И, возможно, что прототипом этих картин стала сцена из ленты Фейада "Жюдекс", где голову героини, которую вынимают из воды, скрывает ткань.

Картины известного сюрреалиста



"Влюбленные, 1928 год / Фото cameralabs



"Попытка невозможного, 1928 год / Фото cameralabs

Магритт тщательно подбирал названия к своим картинам, ведь считал, что картина не будет законченной без соответствующего названия, косвенно или иррационально связанного с изображением. Художник много обсуждал названия с друзьями, но по большей части использовал свои идеи.

Интересный факт: в названиях картин Рене Магритта часто встречаются отсылки к его любимым фильмам и книгам. Например, к произведениям Стивенсона и Эдгара По.



"Соблазнитель", 1953 год Фото cameralabs



"Лес в Пемпоне", 1963 год / Фото cameralabs

Идея создания картины "Предвидение" пришла к Магритту спросонья. Ему показалось, что вместо спящей птицы в клетке лежит яйцо. После этого он начал искать что-то общее между другими предметами.



"Предвидение", 1936 год / Фото cameralabs



"Медитация", 1936 год / Фото cameralabs



"Вечереет", 1964 год / Фото cameralabs



"Перспектива мадам Рекамье", 1950 год / Фото cameralabs



"Настоящее", 1939 год / Фото cameralabs



"Каникулы Гегеля", 1958 год / Фото cameralabs