Нідерландська модель Ромі Стрейд позувала у відвертій фотосесії на останньому місяці вагітності. Зірка насолоджується особливим станом, адже після кількох років безпліддя їй нарешті вдалося завагітніти.

Зіркова майбутня матуся Ромі та її чоловік Лауренс ван Леейвен вже готуються до народження донечки. Закохані позували у пікантній фотосесії, результатом якої модель поділилася на особистій сторінці в інстаграмі.

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Зірка модельного бізнесу на останньому місяці довгоочікуваної вагітності наважилася постати перед камерою повністю оголенною. На акаунті, за яким стежать 6,7 мільйонів користувачів мережі, знаменитість оприлюднила декілька надзвичайно спекотних кадрів.

Чорно-білі кольори фотографій додавали їм особливої атмосфери. У зйомці взяв участь і її коханий, який прикрив оголені груди дружини руками. На світлинах, де Стрейд позує сама, вона прикриває інтимні зони свого витонченого тіла руками та довгим розкішним волоссям, яке вклала у легкі локони. На обличчі щаслива матуся зробила ніжний макіяж з акцентом на губах.