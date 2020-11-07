Шведська модель Ельза Госк, один із найсексуальніших "ангелів" Victoria's Secret – Ельза Госк святкує день народження. Сьогодні, 7 листопада, знаменитості виповнюється 32 роки. З цієї нагоди журналісти LifeStyle 24 підготували для вас добірку її найспекотніших світлин.

Ельза Госк перебуває в особливому стані і готується до народження первістка. Зовсім скоро вона стане мамою, проте це не заважає їй, як і раніше, оголюватися перед камерами, позувати у відвертих фотосесіях і демонструвати апетитні форми розкішного тіла. 24 канал підготував підбірку сексуальних світлин моделі, які вона публікувала на особистій сторінці в інстаграмі та якими розбурхувала уяву шанувальників.

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За акаунтом Ельзи Госк в інстаграмі стежать понад 6 мільйонів підписників. Вона не соромиться оприлюднювати звабливі кадри, на яких показує оголене тіло. За час модельної кар'єри Ельза здобула шалену популярність і стала одним із найвідоміших "ангелів" Victoria's Secret.

Також вона диктує тренди модницям у різних куточках світу. Госк знає, як поєднувати речі, щоб завжди виглядати актуально, тому для шанувальниць є справжньою іконою стилю. Навіть у відвертих зйомках вона виглядає трендово. Дивіться далі добірку еротичних фотографій моделі, якими вона вражала фанатів.